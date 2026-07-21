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Real Madrid agita el mercado, fichaje de 137 millones y Barcelona va por campeón

Nuevo giro del Real Madrid con Rodri, quieren a tres de sus jugadores y toman decisión con Enzo; Barcelona cierra otro acuerdo y quiere a campeón del mundo.

Real Madrid agita el mercado, fichaje de 137 millones y Barcelona va por campeón
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Así marcha el mercado de fichajes en el fútbol internacional este martes 21 de julio: retiro, renovaciones, refuerzos y salidas.
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Sky Sports informa que el Ipswich Town estaría cerca de cerrar el fichaje del japonés, Daizen Maeda.

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OFICIAL // El Betis ha anunciado este lunes la cesión por un año del guardameta Diego Conde, quien llega desde el Villarreal tras la salida al Andorra de Pau López y con una opción de compra de la que informaron a EFE fuentes de la operación.
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CONFIRMADO // Fabrizio Romano informa que Luka Modrić ha acordado verbalmente firmar un nuevo contrato con el AC Milan a corto plazo.
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OFICIAL // El Sporting ha incorporado al delantero argentino Alejo Sarco tras alcanzar un acuerdo de traspaso con el Bayer Leverkusen alemán, que se reserva una opción de recompra sobre el jugador, según anunció este martes el club asturiano.
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CONFIRMADO // Fabrizio Romano detalla que el Al Hilal ha ganado la lucha por Summerville y el neerlandés formará parte del club de Arabia Saudita en un traspaso de 80 millones de euros.
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OFICIAL // El Tottenham se sigue reforzando y este martes anunció la llegada de Andy Robertson.
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Tullio Tinti, agente de Bastoni, sobre su futuro: "A Bastoni le quedan dos años de contrato con el Inter, le encantan estos colores y ahora mismo no se plantea fichar por otro club".
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Ben Jacobs informa que el Arsenal quiere hacerse con los servicios de Bruno Guimaraes y lanzaría una oferta de 80 millones de euros.
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El Aston Villa de la Premier League ha mostrado interés en el fichaje del argentino, Alejandro Garnacho.
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OFICIAL // El Celta y el Levante UD cerraron este martes un acuerdo para la cesión, con opción de compra, del lateral Manu Sánchez al conjunto granota durante la temporada 2026-27.
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OFICIAL // Guillermo Ochoa anunció su retiro del fútbol: "Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino".
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Según CaughtOffside, el Manchester United mantiene su interés en Eduardo Camavinga y el Real Madrid escucharía ofertas cercanas a los 60 millones de euros.
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'ESPN UK' informa que el Arsenal tendría interés en el actual campeón del mundo Nico Williams. Los Gunners lo tendrían en la mira para reemplazar a Martinelli.
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OFICIAL // Morgan Rogers se une al Chelsea procedente del Aston Villa en un acuerdo por 117 millones de libras (137,3 millones de euros) y con un contrato hasta junio de 2032 más opción a un año adicional.
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COPE informa que el Fulham y el Como quieren a César Palacios y también están a la espera de Asencio y Mastantuono como cedidos.
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Asimismo, informan que Gonzalo García apunta para quedarse en el Real Madrid de José Mourinho.
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L'Équipe da la sorpresa e informa que el Real Madrid luchará con el PSG para hacerse con los servicios de Ferran Torres.
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Nuevo giro. Matteo Moretto informa que el Real Madrid se replantea la opción de Rodri tras el gran Mundial. El jugador sigue sin renovar contrato con el Manchester City.
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Sky Sports informa que el Real Madrid no tiene previsto negociar con el Chelsea por Enzo Fernández y se decidió por reforzar con otros objetivos.
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Informa Marca que el Barcelona iría por el actual campeón del mundo Laporte, tras el gran torneo que ha realizado junto a Pau Cubarsí: "Se trataría de una operación no muy costosa (cláusula inferior a 15 millones de euros)", informan.
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Fabrizio Romano revela que el Barcelona ha cerrado el fichaje de Jesse Bisiwu, atacante de 18 años. Una operación de 8,5 millones de euros y porcentaje de futura venta del 20%.
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