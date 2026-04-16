Unah asegura que recorte de presupuesto limita capacidad académica

Tegucigalpa, Honduras

Odir Fernández, rector de la máxima casa de estudios, informó que el presupuesto inicialmente proyectado y enviado al Poder Ejecutivo ascendía a 8,600 millones de lempiras. Sin embargo, en las últimas horas, la Secretaría de Finanzas notificó una reducción de 1,441 millones de lempiras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) enfrenta un recorte presupuestario superior a 1,441 millones de lempiras, lo que impactará áreas clave como la matrícula estudiantil, la contratación de personal y los proyectos institucionales.

Este ajuste incluye 74 millones en la línea de sueldos y salarios, lo que limita la capacidad institucional para responder a las necesidades docentes y administrativas. Como consecuencia, se verán afectados los procesos de contratación de docentes y personal administrativo, y los concursos de selección han sido suspendidos.

El recorte también contempla 900 millones de lempiras correspondientes al proyecto “Mi Bienestar”, mediante el cual miles de estudiantes reciben alimentación y bonos para la compra de útiles escolares. Con la eliminación de este presupuesto, los estudiantes perderían apoyos esenciales como alimentación, materiales académicos y vivienda, según autoridades universitarias.

Asimismo, se redujeron 441 millones destinados al mejoramiento de edificios. El rector explicó que esta disminución está relacionada con la exclusión de un préstamo previamente aprobado con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 1,169 millones de lempiras, cuya ejecución para este año contemplaba 441 millones.

“Estamos haciendo los ajustes, nos hemos reunido de emergencia con las autoridades universitarias y hemos identificado que al menos el transporte no lo vamos a parar y vamos a ver de dónde sacamos el recurso”, dijo Odir Fernández, rector de la Unah.

Fernández advirtió que, para el próximo período académico, la universidad tendrá una capacidad limitada, ya que la reducción obliga a restringir cupos, secciones y cobertura académica a partir del segundo período, lo que dejaría a miles de jóvenes con menos oportunidades de acceso y continuidad educativa.