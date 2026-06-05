Scaloni tomó una decisión con Messi para el partido Honduras vs Argentina

Buenos Aires, Argentina.

La Selección de Argentina afronta este sábado su penúltimo partido amistoso de cara al Mundial 2026 y lo hará frente a Honduras en el Kyle Field de Texas (6:00 PM), un recinto que tiene la capacidad para 100 mil espectadores.

Entre las grandes ausencias que tendrá la Albiceleste se encuentra la de su capitán, Lionel Messi. El delantero sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo durante el último juego con el Inter Miami y hasta ayer en Kansas pudo entrenar a la par de sus compañeros desde que arrancó la preparación previa a la Copa del Mundo.

De acuerdo con los últimos reportes del diario Olé, Messi está descartado para jugar ante los catrachos porque la prioridad del cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, es no arriesgarlo y que pueda recuperarse completamente de sus molestias físicas.

El citado medio apunta que el astro argentino verá el duelo desde fuera "mientras sigue con su acondicionamiento para disputar su Copa del Mundo". "No formará parte del amistoso contra Honduras este sábado, por precaución", insisten.