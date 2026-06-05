Lamine Yamal superó a Mbappé y ganó el premio más importante de la Liga Española

Barcelona, España.

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, ha sido reconocido como el mejor jugador de LaLiga 2025-2026, en la que ha contribuido, con 16 goles y 11 asistencias, a que el equipo azulgrana reeditara el título en España.

Sus 16 tantos le han servido también para apoderarse de otro galardón, el Trofeo Zarra, que comparte con su compañero Ferran Torres, como el máximo goleador español. Y sus 11 pases de gol, para convertirse en el máximo asistente de la competición.

Esta es la primera vez que Lamine Yamal es distinguido con este galardón. A sus 18 años, el canterano azulgrana reemplaza como MVP de LaLiga a su compañero Raphael Dias 'Raphinha', quien logró el premio el curso pasado.

Con apenas 18 años, Lamine logró convertirse en el futbolista más desequilibrante del campeonato gracias a su velocidad, creatividad y capacidad para resolver partidos importantes. Su impacto fue tan grande que terminó por delante de figuras como Kylian Mbappé, Vedat Muriqi, Pablo Fornals y Pépé.