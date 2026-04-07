Recorte de L1,500 millones arriesga expansión de la Unah

Tegucigalpa, Honduras

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) enfrenta la posibilidad de sufrir un recorte de aproximadamente 1,500 millones de lempiras en su presupuesto para 2026, una reducción que, según sus autoridades, pondría en riesgo programas clave para miles de estudiantes y frenaría sus planes de expansión territorial.

El rector de la máxima casa de estudios, Odir Fernández, explicó que el Consejo Universitario aprobó un anteproyecto presupuestario de L8,606 millones; sin embargo, de forma preliminar e informal, conocieron que el monto que sería incorporado en el Presupuesto General de la República rondaría apenas los L7,200 millones.

Aunque la disminución aún no ha sido notificada oficialmente, la reducción respondería a ajustes en el techo presupuestario aplicados por el Gobierno dentro de su política de austeridad y racionalización del gasto público.