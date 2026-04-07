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Gobierno se pondrá al día con bono compensatorio a transportistas

Autoridades y transportistas instalan mesas de trabajo para revisar la tarifa del transporte y definir un bono que mitigue el impacto del alza de combustibles.

Gobierno se pondrá al día con bono compensatorio a transportistas

Transportistas y autoridades sostienen mesas de trabajo para revisar la tarifa del transporte.
Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades del transporte y representantes del sector urbano iniciaron mesas de trabajo para revisar la tarifa y definir medidas de alivio ante el incremento de los combustibles.

El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, informó que uno de los primeros acuerdos es ponerse al día con el pago del bono compensatorio.

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“Lo primero que hemos acordado es ponernos al día con el pago del bono compensatorio, que es el que compensa en una pequeña fracción la tarifa que paga el usuario”, explicó el funcionario.

Ehrler detalló que las mesas de trabajo comenzaron antes de Semana Santa y ahora se desarrollan de manera formal, con la participación del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y el sector transporte urbano.

El objetivo es revisar la tarifa, la cual —según la ley— debe ajustarse cada seis meses, aunque lleva años sin modificaciones.

“Lo vamos a hacer en conjunto con el IHTT y con el sector transporte urbano para llegar a un acuerdo lógico y justo que no golpee al pueblo hondureño”, aseguró.

Entre los puntos discutidos también se contempla la creación de un mecanismo temporal para amortiguar el impacto del alza internacional de los combustibles.

La propuesta incluye otorgar un apoyo o bono al transporte urbano mientras persista la crisis.

Sin aument a la tarifa

El ministro fue enfático en señalar que, hasta el momento, no existe un acuerdo para aumentar la tarifa.

“No nos hemos puesto de acuerdo con ningún aumento”, aclaró.

Por su parte, dirigentes del transporte indicaron que el bono compensatorio se mantendría vigente mientras continúe la crisis de los combustibles a nivel internacional.

Asimismo, señalaron que el Gobierno definirá si un eventual ajuste a la tarifa será trasladado a los usuarios o compensado mediante subsidios al sector.

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Redacción La Prensa
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