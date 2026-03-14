Transportistas advierten alza en tarifa por precio del combustible en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

“Tenemos tres años sin hacer una revisión de la tarifa, lo que significa que todos los incrementos que han surgido en este tiempo los hemos absorbido nosotros”, expresó el dirigente.

Cálix explicó que el sector lleva tres años sin una revisión tarifaria , periodo en el que los transportistas han tenido que absorber los aumentos en los costos operativos.

Wilmer Cálix , dirigente del sector transporte, advirtió este sábado que el incremento en los precios del combustible está afectando gravemente la operación del transporte público en Honduras, por lo que solicitó al Gobierno una revisión de la tarifa vigente.

Según detalló, el encarecimiento del combustible, especialmente del diésel, está impactando directamente en las ganancias del sector transporte.

“Lastimosamente no podemos seguir operando de esta manera porque todas nuestras ganancias las estamos dejando en las gasolineras y en las casas de repuestos”, afirmó.

El dirigente indicó que los transportistas han solicitado al Gobierno central analizar medidas que permitan ajustar la tarifa sin afectar en gran medida a los usuarios del transporte público.

Entre las propuestas planteadas por el sector, Cálix mencionó que el Gobierno podría absorber el incremento en el precio del diésel, combustible utilizado por la mayoría de unidades del transporte público.

“Al absorber los golpes que tiene el diésel se puede controlar un poco la tarifa del transporte público”, señaló.

Asimismo, planteó la necesidad de impulsar un proyecto de transporte masivo en las principales ciudades del país, como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

De acuerdo con Cálix, un sistema moderno de transporte permitiría movilizar a grandes cantidades de personas con menos unidades, lo que contribuiría a reducir costos y el uso de vehículos particulares.

“Con 300 o 700 buses grandes se puede transportar a cerca de un millón de hondureños, lo que ayudaría a minimizar el uso del vehículo privado”, explicó Cálix.

El dirigente agregó que actualmente muchas personas utilizan su automóvil porque no existen suficientes alternativas de transporte eficientes.

También indicó que el sector cuenta con una propuesta de modernización del transporte que podría ejecutarse en el corto plazo si se logra un acuerdo con las autoridades.