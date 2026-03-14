Anuncian nuevo incremento en los combustibles a partir del 16 de marzo en Honduras

La Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 16 de marzo de 2026, con incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo que se comercializan en el país.
El ajuste impactará principalmente a las gasolinas, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular.
De acuerdo con la tabla oficial, la gasolina súper en Tegucigalpa pasará a costar L113.54 por galón, lo que representa un aumento de L4.22.
Mientras tanto, la gasolina regular subirá L3.12, alcanzando un nuevo precio de L101.37, aunque este combustible continuará contando con subsidio gubernamental para reducir el impacto en los consumidores.
El kerosene registrará uno de los incrementos más fuertes, con una subida de L10.16, por lo que su precio llegará a L99.08 por galón en la capital. Por su parte, el diésel aumentará L5.80, fijando su nuevo valor en L99.70, aunque también mantiene apoyo estatal para amortiguar el alza.
La #SENavanza confirma la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia el próximo lunes a primera hora.— Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) March 14, 2026
Se reitera que el subsidio del 50% de incrementos en la gasolina regular y el diésel se continúa aplicando a nivel nacional. pic.twitter.com/2wV65Ck3ua
En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), el cilindro de uso doméstico mantendrá su subsidio gubernamental, por lo que el precio se mantendrá en L238.13 en Tegucigalpa. En contraste, el GLP vehicular tendrá un incremento de L0.87, estableciendo su nuevo valor en L45.88 por galón.
Precios en San Pedro Sula
Para San Pedro Sula, la nueva estructura también refleja aumentos en la mayoría de los combustibles. La gasolina superior se cotizará a L110.44, tras un alza de L3.81, mientras que la regular subirá L2.86, alcanzando L98.54, manteniendo igualmente el subsidio estatal.
El kerosene en la capital industrial del país llegará a L95.95, tras aumentar L9.74, mientras que el diésel subirá L5.54, para fijarse en L96.84 por galón, también con apoyo del gobierno.
En el caso del GLP doméstico en San Pedro Sula, el precio se mantendrá en L216.99, debido al subsidio gubernamental que busca evitar un impacto mayor en la economía de los hogares. Sin embargo, el GLP vehicular aumentará L0.87, alcanzando L42.35 por galón.
Autoridades han explicado que estos ajustes responden a las variaciones en el mercado internacional del petróleo, las cuales continúan presionando al alza el costo de los combustibles en varios países.
Ante este escenario, el gobierno ha mantenido subsidios parciales en algunos derivados, especialmente en la gasolina regular, el diésel y el gas doméstico, con el objetivo de disminuir el impacto en el bolsillo de los consumidores y en las actividades productivas del país.
Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a partir de las 6:00 de la mañana del lunes, como parte del ajuste semanal que realiza la Secretaría de Energía con base en el comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos.
Este nuevo incremento se suma a la tendencia de alzas que ha marcado el precio de los combustibles en Honduras durante los primeros meses de 2026, lo que mantiene preocupación entre consumidores y sectores productivos por el impacto en el costo de vida y el transporte.