Anuncian nuevo incremento en los combustibles a partir del 16 de marzo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 16 de marzo de 2026, con incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo que se comercializan en el país. El ajuste impactará principalmente a las gasolinas, el diésel, el kerosene y el GLP vehicular. De acuerdo con la tabla oficial, la gasolina súper en Tegucigalpa pasará a costar L113.54 por galón, lo que representa un aumento de L4.22. Mientras tanto, la gasolina regular subirá L3.12, alcanzando un nuevo precio de L101.37, aunque este combustible continuará contando con subsidio gubernamental para reducir el impacto en los consumidores. El kerosene registrará uno de los incrementos más fuertes, con una subida de L10.16, por lo que su precio llegará a L99.08 por galón en la capital. Por su parte, el diésel aumentará L5.80, fijando su nuevo valor en L99.70, aunque también mantiene apoyo estatal para amortiguar el alza.

La #SENavanza confirma la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia el próximo lunes a primera hora.



Se reitera que el subsidio del 50% de incrementos en la gasolina regular y el diésel se continúa aplicando a nivel nacional. pic.twitter.com/2wV65Ck3ua — Secretaría de Energía de Honduras (@SENHnOficial) March 14, 2026

En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), el cilindro de uso doméstico mantendrá su subsidio gubernamental, por lo que el precio se mantendrá en L238.13 en Tegucigalpa. En contraste, el GLP vehicular tendrá un incremento de L0.87, estableciendo su nuevo valor en L45.88 por galón.

Precios en San Pedro Sula

Para San Pedro Sula, la nueva estructura también refleja aumentos en la mayoría de los combustibles. La gasolina superior se cotizará a L110.44, tras un alza de L3.81, mientras que la regular subirá L2.86, alcanzando L98.54, manteniendo igualmente el subsidio estatal. El kerosene en la capital industrial del país llegará a L95.95, tras aumentar L9.74, mientras que el diésel subirá L5.54, para fijarse en L96.84 por galón, también con apoyo del gobierno.