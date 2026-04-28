Ya es oficial: Por el calor recortan horarios de clases y Educación Física

Tegucigalpa, Honduras

La ola de calor y el deterioro en la calidad del aire llevaron a la Secretaría de Educación a modificar la jornada escolar en la mayor parte del país. La ministra Arely Argueta confirmó que se aplicará un horario reducido en 17 de los 18 departamentos, con excepción de Gracias a Dios. El ajuste establece que en educación prebásica las clases se impartirán de 8:00 am a 11:00 am, mientras que en los niveles básico y medio la jornada matutina será de 7:00 am a 11:00 am. En el turno vespertino, el ingreso será a la 1:00 pm y la salida a las 5:00 pm.

Además, se determinó suspender las actividades prácticas de Educación Física en centros educativos que no cuenten con condiciones adecuadas, especialmente aquellos sin canchas techadas. En estos casos, la asignatura se impartirá de forma teórica dentro de las aulas. Las autoridades explicaron que la medida busca reducir los riesgos a la salud de estudiantes y docentes ante las altas temperaturas y la contaminación del aire, que en zonas como el Distrito Central se mantiene entre niveles moderados e insalubres. Aclararon que la reducción de horario no implica menos clases, sino un ajuste en la duración de cada asignatura.

El nuevo esquema estará vigente durante esta semana, mientras la Secretaría de Educación coordina con Copeco la evolución de las condiciones climáticas para definir si se prolonga la disposición. De acuerdo con los pronósticos, el país enfrenta un amplio rango térmico que oscila entre los 33 y 43 grados centígrados, con mayor impacto en la zona sur y el valle de Sula. A esto se suma el deterioro en la calidad del aire por la presencia de partículas contaminantes como PM1, PM2.5 y PM10.