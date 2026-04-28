Copeco alerta por aire insalubre y pide suspender actividades al aire libre

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió un llamado urgente a la población hondureña para adoptar medidas de prevención ante el deterioro de la calidad del aire, que en los últimos días ha alcanzado niveles entre moderados e insalubres. De acuerdo con el boletín informativo 010-2026, la institución reporta la presencia de partículas contaminantes PM1, PM2.5 y PM10, principalmente en la capital, Tegucigalpa, aunque también se han detectado condiciones adversas en otros sectores del país.

Copeco explicó que esta situación se ve agravada por una densa capa de humo provocada por quemas agrícolas tradicionales para la siembra, así como por incendios forestales activos tanto a nivel nacional como en la región centroamericana. Estas condiciones están afectando la salud de la población, con mayor impacto en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

En coordinación con la Secretaría de Educación, la institución recomendó a los centros educativos y a la comunidad escolar suspender actividades al aire libre y reforzar las medidas de protección para estudiantes, docentes y personal administrativo, especialmente en zonas donde la calidad del aire sea desfavorable. Entre las principales recomendaciones a la población, Copeco destaca evitar actividades físicas al aire libre cuando los niveles de contaminación sean elevados, utilizar mascarillas en caso de mala calidad del aire y mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo.