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Copeco alerta por aire insalubre y pide suspender actividades al aire libre

Copeco advierte aire insalubre en Tegucigalpa y pide suspender actividades al aire libre por riesgos a la salud

Copeco alerta por aire insalubre y pide suspender actividades al aire libre

Copeco pide a la población evitar realizar actividades al aire libre en condiciones de mala calidad del aire; use mascarilla y limite la exposición para proteger su salud.
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió un llamado urgente a la población hondureña para adoptar medidas de prevención ante el deterioro de la calidad del aire, que en los últimos días ha alcanzado niveles entre moderados e insalubres.

De acuerdo con el boletín informativo 010-2026, la institución reporta la presencia de partículas contaminantes PM1, PM2.5 y PM10, principalmente en la capital, Tegucigalpa, aunque también se han detectado condiciones adversas en otros sectores del país.

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Copeco explicó que esta situación se ve agravada por una densa capa de humo provocada por quemas agrícolas tradicionales para la siembra, así como por incendios forestales activos tanto a nivel nacional como en la región centroamericana.

Estas condiciones están afectando la salud de la población, con mayor impacto en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Los niños son más vulnerables a la contaminación del aire durante la actividad física, por lo que se recomienda reducir el ejercicio al aire libre en ambientes con humo o partículas contaminantes.

Los niños son más vulnerables a la contaminación del aire durante la actividad física, por lo que se recomienda reducir el ejercicio al aire libre en ambientes con humo o partículas contaminantes.

En coordinación con la Secretaría de Educación, la institución recomendó a los centros educativos y a la comunidad escolar suspender actividades al aire libre y reforzar las medidas de protección para estudiantes, docentes y personal administrativo, especialmente en zonas donde la calidad del aire sea desfavorable.

Entre las principales recomendaciones a la población, Copeco destaca evitar actividades físicas al aire libre cuando los niveles de contaminación sean elevados, utilizar mascarillas en caso de mala calidad del aire y mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo.

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Asimismo, instó a proteger a los grupos vulnerables, mantenerse informados a través de canales oficiales, evitar la quema de basura y acudir a un centro de salud en caso de presentar síntomas como tos, dificultad para respirar o irritación en ojos y garganta.

La institución reiteró su compromiso de monitorear de forma constante estas condiciones ambientales y de brindar información oportuna a la ciudadanía mientras persista el fenómeno.

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Redacción La Prensa
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