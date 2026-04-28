Juez ordena a Marlon Ochoa regresar a Honduras para audiencia con Cossette López

Tegucigalpa, Honduras

El destituido consejero del CNE en juicio político, Marlon Ochoa, deberá regresar a Honduras antes del 6 de mayo de 2026 para comparecer en una audiencia de conciliación con la consejera Cossette López, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara con lugar la solicitud y fijara esta nueva fecha en el proceso judicial.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que el juez programó para el miércoles 6 de mayo la audiencia de conciliación entre el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y su excompañera en el órgano electoral, Cossette López.

El caso se origina a raíz de una querella presentada por la abogada Cossette López, quien acusa a Ochoa por los supuestos delitos de calumnia en publicidad en concurso ideal, así como un delito adicional de calumnia en publicidad en perjuicio de su honor y dignidad profesional.