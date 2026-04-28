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Juez ordena a Marlon Ochoa regresar a Honduras para audiencia con Cossette López

Marlon Ochoa deberá regresar a Honduras antes del 6 de mayo para comparecer en audiencia de conciliación por una querella por calumnia presentada por Cossette López.

Juez ordena a Marlon Ochoa regresar a Honduras para audiencia con Cossette López

Foto de archivo de Marlon Ochoa.
Tegucigalpa, Honduras

El destituido consejero del CNE en juicio político, Marlon Ochoa, deberá regresar a Honduras antes del 6 de mayo de 2026 para comparecer en una audiencia de conciliación con la consejera Cossette López, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara con lugar la solicitud y fijara esta nueva fecha en el proceso judicial.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que el juez programó para el miércoles 6 de mayo la audiencia de conciliación entre el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y su excompañera en el órgano electoral, Cossette López.

El caso se origina a raíz de una querella presentada por la abogada Cossette López, quien acusa a Ochoa por los supuestos delitos de calumnia en publicidad en concurso ideal, así como un delito adicional de calumnia en publicidad en perjuicio de su honor y dignidad profesional.

Acuerdo conciliatorio

Con esta resolución, el Poder Judicial busca que ambas partes comparezcan a la audiencia con el objetivo de intentar un acuerdo conciliatorio antes de que el proceso avance a etapas posteriores.

De no alcanzarse un entendimiento, el caso continuará su curso en los tribunales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.

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Redacción La Prensa
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