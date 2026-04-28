Pasos para reponer la licencia de conducir tras robo o extravío en Honduras

Si perdiste o te robaron tu licencia de conducir, no entres en pánico. Existen pasos claros establecidos por las autoridades policiales hondureñas que te permitirán obtenerla nuevamente de forma rápida y ordenada.
El primer paso es interponer una denuncia formal por robo o extravío. Puedes hacerlo en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) o en las ventanillas habilitadas por la DNVT para este trámite.
La denuncia es fundamental porque respalda legalmente la reposición de tu documento y evita posibles usos indebidos de tu licencia por terceros.
Una vez realizada la denuncia, debes acudir personalmente a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), específicamente a la sección de archivo correspondiente.
Las oficinas de la DNVT suelen estar ubicadas en centros de capacitación vial, por lo que es importante verificar la sede más cercana para agilizar tu trámite.
Para continuar el proceso, deberás realizar el pago por reimpresión del permiso de conducir. El costo establecido es de 200 lempiras, siempre que tu licencia esté vigente.
Es importante confirmar que tu licencia no esté vencida, ya que en ese caso no aplicará el proceso de reposición, sino el trámite regular de renovación.
Tras completar el pago, la DNVT procederá a imprimir tu nueva licencia, manteniendo la misma fecha de vencimiento que tenía el documento original.
Seguir correctamente cada paso te permitirá recuperar tu licencia de conducir sin contratiempos, garantizando que puedas volver a circular de manera legal y segura en el país.