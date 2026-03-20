Cossette López responde a Marlon Ochoa: "Basta de mentirle a Honduras"

Tegucigalpa, Honduras.

La consejera del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), Cossette López , reaccionó a las recientes declaraciones de su colega Marlon Ochoa , a quien acusó de sostener un discurso basado en falsedades y de haber contribuido a la paralización del órgano electoral.

A través de una publicación en X, López cuestionó lo que calificó como una estrategia de repetir información falsa para posicionarla como verdad ante la opinión pública.

"Las mentiras por repetición es una estrategia ya conocida, porque esperan que algo quede y es eso, MENTIRAS con M de Marlon. La desesperación es evidente y como dicen en el teatro, ‘colgarse de los telones", manifestó López.

La consejera rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que la actitud de Ochoa responde a una evasión de responsabilidades: "Para los que dicen que llora como mujer, no es así. Se queja como lo que es, un fanfarrón que ahora se acobarda frente a las consecuencias de sus actos".

López denunció además que dentro del CNE se han registrado prácticas como difamación, maltrato entre colegas, fabricación de pruebas y uso indebido del cargo para intimidar, señalando que existe un responsable directo de estas acciones.

Asimismo, se refirió al tema del supuesto intervencionismo en el proceso electoral, indicando que este discurso surgió desde diciembre, cuando, según afirmó, se intentó realizar acciones ilegales contra miembros del órgano electoral.

"Su falsa indignación está reñida con la realidad. Basta de mentirle a Honduras. Ese discurso del intervencionismo comenzó exactamente el 11 de diciembre, el mismo día que nos quisieron capturar ilegalmente", aseguró.

En ese contexto, también cuestionó la presencia de extranjeros durante el proceso electoral de noviembre, asegurando que no estaban acreditados oficialmente como observadores.

Por otra parte, López dijo que el material electoral se mantiene resguardado y rechazó versiones que apuntan a su posible destrucción.