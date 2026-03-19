Los tres votos que enfrentan a liberales y nacionalistas por alcaldía de Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía

Lo que debía ser una jornada democrática para definir el futuro de la alcaldía de Guanaja, Islas de la Bahía terminó en un escenario de violencia y fuego. El pasado domingo 15 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se vio obligado a suspender la repetición de los comicios municipales tras el estallido de violentas protestas en la paradisisca isla hondureña. La crisis se remonta a las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, donde el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró un empate técnico entre los candidatos Kristen Sheray Borden Bush del Partido Liberal y el nacionalista ​Rollin Dion Kelly Hurlston. Sin embargo, la tensión escaló cuando un numeroso grupo de simpatizantes nacionalistas tomó las calles para rechazar el nuevo proceso, argumentando que Dion Kelly es el legítimo ganador y actual alcalde.

Los resultados de la discordia

De acuerdo al portal de resultados del CNE, Kristen Sheray Borden obtuvo un total de 868 votos para un 41.49%, contra 900 marcas y un 43.45% de Dion Kelly. El resultado muestra un margen de apenas 41 votos de diferencia en una elección municipal histórica. Sin embargo, las actas en poder de los partidos políticos, dan otros resultados, según los dirigentes. Dion Kelly obtuvo 1,047 votos contra 1,044 de Kristen Sheray. Tras las elecciones generales, el Partido Liberal pidió el reconteo de ocho de las 20 urnas; y, al realizar el nuevo conteo hubo una anulación de tres votos, lo que llevó al CNE a decidir un empate técnico. "Entre líneas el Consejo Nacional Electoral admite haber anulado, al menos un voto que era válido, también admite que hubo algunas acciones que iban en contra del proceso por lo que se decidió repetir las elecciones", aseveró Julio Ortega, administrador de la municipalidad de Guanaja.

Desafío institucional y toma de posesión

A pesar de la orden del CNE, Dion Kelly tomó posesión del cargo el pasado 25 de enero, ignorando la nulidad del proceso previo y comenzando a trabajar con su propio personal administrativo. "No vamos a reelecciones. No se van a repetir las elecciones en Guanaja", manifestó Kelly agradeciendo el apoyo de los pobladores y asegurando que su gestión ya está en marcha.

"Hay algo malo ahí, la población está para apoyarme, no se va a permitir que nos quiten la alcaldía. Hemos ido a Tegucigalpa para solucionar esto pero no hemos tenido apoyo", agregó Kelly. El ambiente se caldeó aún más tras la difusión de un video viral en el que se observa a Kelly realizando gestos obscenos "la mala seña", hacia simpatizantes liberales que intentaban recuperar centros educativos tomados por militantes nacionalistas. Rollin Dion Kelly es un capitán de barcos oriundo de Guanaja quien asegura que el pueblo lo eligió para sustituir a Spurgeon Steven Miller quien le impuso la banda municipal.

Sheray Borden: La apuesta por la legalidad

Por el contrario, Kristen Sheray Borden Bush se ha mantenido firme en su disposición de acudir a las urnas. Borden, quien cuenta con la experiencia de haber sido vicealcaldesa en el periodo anterior, asegura que el nuevo proceso la favorecerá. Su propuesta política se centra en la transparencia y el desarrollo sostenible, contrastando con la actual parálisis administrativa y social que sufre el municipio.

Futuro incierto

El CNE ha informado que las elecciones serán reprogramadas, aunque todavía no existe una fecha oficial para el nuevo proceso. Por ahora, Guanaja permanece en un limbo jurídico, con un alcalde en funciones que no es reconocido por el ente electoral y una población dividida por la violencia.