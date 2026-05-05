Congreso pide peritaje internacional de audios que circulan en redes sociales

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó este martes una moción que exhorta al Ministerio Público a someter a peritaje forense los audios que circulan en redes sociales y medios de comunicación sobre instituciones del país.

La iniciativa fue presentada por el diputado Lenin Valeriano, del Partido Nacional, y contó con el respaldo de legisladores de distintas bancadas, tras un debate en el pleno.

Valeriano argumentó que en los últimos días se ha desarrollado una supuesta campaña de desinformación mediante la difusión de audios que involucran a figuras políticas, incluida la consejera Cossette López.

El congresista señaló la necesidad de verificar la autenticidad del material, mediante análisis técnicos que incluyan metadatos, origen de las filtraciones y posibles alteraciones en laboratorios especializados.

Durante la discusión, la diputada liberal Iroshka Elvir propuso que los audios sean analizados no solo en Estados Unidos, sino también en Chile y un tercer país, con el fin de garantizar mayor certeza en los resultados.

La moción recibió apoyo de diputados de Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, mientras las autoridades buscan esclarecer la veracidad del contenido y su posible impacto en la institucionalidad.