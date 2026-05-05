Cocodrilo devoró al empresario hotelero Gabriel Batista

Mpumalanga, Sudáfrica

Gabriel Batista , un empresario hotelero de 59 años, desapareció hace una semana luego de intentar cruzar un río crecido a causa de las fuertes inundaciones registradas en el noreste del país, donde su vehículo todoterreno quedó atrapado y fue arrastrado por la corriente.

Las labores de búsqueda se extendieron durante cuatro días con apoyo de drones y helicópteros, hasta que las autoridades localizaron a un cocodrilo de aproximadamente 4.5 metros de longitud y cerca de media tonelada de peso en una pequeña isla del cauce.

De acuerdo con el reporte oficial, el animal presentaba un comportamiento inusual, con el abdomen visiblemente hinchado y escasa reacción ante el ruido de las aeronaves, lo que generó sospechas entre los equipos de rescate sobre una reciente alimentación.

En una operación controlada, el reptil fue abatido por un francotirador policial y trasladado al Parque Nacional Kruger, donde se le practicó una necropsia de campo.

El examen del contenido estomacal reveló restos humanos, incluidos fragmentos de extremidades, tejido óseo y un anillo que correspondería al empresario desaparecido, además de otros objetos como calzado.

Aunque los hallazgos apuntan a la identidad de Batista, las autoridades han solicitado pruebas de ADN para la confirmación oficial, mientras continúan las investigaciones del caso.

El empresario, propietario del Border Country Inn, era una figura reconocida en su comunidad y se dirigía a su trabajo desde Johannesburgo cuando ocurrió el accidente, descrito por su familia como una “pesadilla” en una de las zonas fluviales más peligrosas de la región.