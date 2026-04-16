Video de Cossette López en juicio político fue editado para hacer creer que aceptó como reales los audios

San Pedro Sula, Honduras

El 15 de abril, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, testificó en el juicio político contra Mario Morazán, magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Desde entonces, en redes sociales circula un video que supuestamente muestra el momento en que López reconoció, durante su declaración, que eran suyos los audios difundidos antes de las elecciones generales de 2025, en los que presuntamente hablaba de boicotear el proceso electoral junto con otras figuras políticas. Sin embargo, es falso: el video está editado. López no afirmó que los audios sean reales. El material recorta una frase de su declaración completa y altera el sentido de su mensaje. “Cossete acepta que los Audios son reales y que ochos si colaboro con el proceso electoral”, dice literalmente el texto sobrepuesto en el video de TikTok, visualizado más de 10,000 veces desde la exposición de la funcionaria ante la comisión especial del Congreso.

Un mes antes de las elecciones generales de 2025 en Honduras circularon en redes sociales varios audios atribuidos a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, que desataron un fuerte debate público. En las grabaciones, cuya autenticidad fue cuestionada desde distintos sectores, se escucharían conversaciones que presuntamente López sostuvo con un militar activo no identificado de las Fuerzas Armadas. Según el contenido difundido, esos intercambios apuntarían a una supuesta coordinación para provocar una crisis poselectoral. Otra de las grabaciones atribuidas a la consejera recoge una conversación con Tomás Zambrano, entonces jefe de bancada del Partido Nacional. En ese audio se aborda, presuntamente, la contratación de personal recomendado por el dirigente político, la autorización de una empresa de transporte de su conveniencia y posibles irregularidades en la conectividad el día de la votación. Los audios fueron almacenados en una memoria USB que Marlon Ochoa entregó al Ministerio Público. La difusión del material dividió opiniones. Mientras unos usuarios lo presentaron como evidencia de presuntas irregularidades en el proceso electoral, otros advirtieron que podía tratarse de contenido generado con inteligencia artificial. En medio de esa controversia, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López denunciaron en reiteradas ocasiones que Marlon Ochoa intentó paralizar el funcionamiento del órgano electoral y obstaculizar el desarrollo de las elecciones generales. Ese conflicto escaló al plano político el 9 de abril de 2026, cuando el Congreso Nacional aprobó la apertura de juicios políticos contra funcionarios del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), entre ellos Marlon Ochoa y Mario Morazán, en medio de cuestionamientos por su actuación durante el proceso electoral. Como parte de esas diligencias, López compareció como testigo en el proceso abierto contra Ochoa.

Video editado