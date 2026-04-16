Estos sitios de Honduras no tendrán luz por nueve horas este viernes 17 de abril

Asimismo, extensas zonas rurales y aldeas de Morazán, Victoria, Santa Rita y El Negrito estarán sin energía durante el mismo horario. Entre estas figuran comunidades como Oloman, San Alejo, Mojimán, Nueva Esperanza, San Fernando, Brisas de Cuyamapa, Camalote, Las Acasias, Los Prieto, El Sumbido, El Porvenir, Paya, Ocotillo, Combas, Laureles, Guangolola, Cangrejales, Santuario, Vertiente, El Caliche, Plácido, Honduritas, Terrero Negro, Casiano, Sentadero, Lajas, Coyolito, La Calera, La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaría, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, El Palmar, Jerusalén, Guapinol, Roque, Las Brisas, El Limón, entre muchas otras comunidades y fincas del sector.