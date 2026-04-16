Estos sitios de Honduras no tendrán luz por nueve horas este viernes 17 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 17 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Yoro y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central de Cortés, los cortes se registrarán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en zonas como Cataluña, Beneficio de Café, Villa Peniel, PRONDECA, aldea Río Abajo, urbanización Villa Madrid, CONETSA, Trituradora de Piedras, Serviverduras, aldea Las Flores, colonia Emanuel, Buen Samaritano, residencial Briseño y sectores aledaños.
En el sector de Baracoa y zonas de Choloma, también se interrumpirá el servicio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en comunidades como La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya, Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy, Manacalito, así como en aldea La Protección, Tibombo, Montevideo y Lupo Viejo.
Para el municipio de Morazán, los trabajos se desarrollarán entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en el casco urbano de Ciudad de Morazán, abarcando barrios y colonias como Lempira, Las Cidras, 5 de Enero, España, San José, Jazmín, El Centro, Sabaneta, El Calvario, parte del barrio El Progreso y Buenos Aires I y II.
Asimismo, extensas zonas rurales y aldeas de Morazán, Victoria, Santa Rita y El Negrito estarán sin energía durante el mismo horario. Entre estas figuran comunidades como Oloman, San Alejo, Mojimán, Nueva Esperanza, San Fernando, Brisas de Cuyamapa, Camalote, Las Acasias, Los Prieto, El Sumbido, El Porvenir, Paya, Ocotillo, Combas, Laureles, Guangolola, Cangrejales, Santuario, Vertiente, El Caliche, Plácido, Honduritas, Terrero Negro, Casiano, Sentadero, Lajas, Coyolito, La Calera, La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaría, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, El Palmar, Jerusalén, Guapinol, Roque, Las Brisas, El Limón, entre muchas otras comunidades y fincas del sector.
En la ciudad de Yoro, el servicio será suspendido de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., afectando el Hospital Manuel de Jesús Subirana, barrios Las Colinas, El Pantano, Santiago, El Centro, Subirana y Casino Agay, así como colonias Díaz Chávez I, II y III; Porfirio Martínez, Lando Burgos, Rotario, Hawitt, Emanuel I, II y III, Reino Unido y San José.
Mientras tanto, en Yoro y Jocón, la interrupción comprenderá barrios como Montecristo, Los Maestros y Santa Martha, además de aldeas como La Guatia, El Coco, La Guata, Habana Guera, Brisas de Chaleca, El Hato, Puentecita, Pimienta, Puente Grande, El Coroso, Alta Cruz, Moroca, Jocón y Hato Jocón.
Finalmente, en los municipios de Sulaco, Victoria, Yorito y zonas rurales de Yoro, la suspensión abarcará decenas de aldeas entre ellas Ayapa, Ayapita, La Rosa, Marale, Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, El Medio, Punta Ocote, San Simón, Carrizalito, Concepción, El Ocotal, Locomapa, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, Vallecillo, Mina Honda, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, San Antonio, Ojo de Agua, San Juan, El Cañal, Las Vegas, Santa Cruz, San José del Potrero, entre muchas otras comunidades.