Agarrón entre Vinicius y Bellingham y arde Real Madrid: "Ya cállate"

La eliminatoria, que permanecía abierta hasta el minuto 82 con un marcador de 2-3 favorable al conjunto blanco, tuvo su punto de inflexión tras un error en el control de Dayot Upamecano. La jugada permitió a Vinícius Júnior acercarse al arco de Manuel Neuer, aunque el delantero brasileño terminó abriéndose por la banda sin detectar la llegada de Bellingham por el centro del área.