Agarrón entre Vinicius y Bellingham y arde Real Madrid: "Ya cállate"

Revelan tenso enfrentamiento que tuvieron Vinicius y Jude Bellingham durante el duelo Bayern Múnich y Real Madrid por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League.
El Real Madrid quedó fuera de la Champions League tras caer ante el Bayern de Múnich por 4-3 (6-4 en el global) en el Allianz Arena de Alemania, en un encuentro marcado por la tensión y los choques internos entre jugadores del equipo merengue.
El pase a semifinales se decidió en los minutos finales, después de un partido con múltiples giros y episodios de nerviosismo.
En las últimas horas se conoció sobre un enfrentamiento que Vinicius tuvo increíblemente con su compañero Bellingham.
La eliminatoria, que permanecía abierta hasta el minuto 82 con un marcador de 2-3 favorable al conjunto blanco, tuvo su punto de inflexión tras un error en el control de Dayot Upamecano. La jugada permitió a Vinícius Júnior acercarse al arco de Manuel Neuer, aunque el delantero brasileño terminó abriéndose por la banda sin detectar la llegada de Bellingham por el centro del área.
Tras un error de Upamecano, Vinícius se perfiló de cara al arco de Neuer. Sin embargo, en lugar de asistir a un Bellingham que entraba solo por el centro del área, el brasileño optó por la jugada individual y terminó perdiendo el ángulo de disparo.
La reacción de Bellingham fue inmediata sobre Vinicius.
La reacción del inglés fue de incredulidad total, levantando los brazos en señal de reclamo.
En respuesta a la reacción de su compañero, la estrella brasileña replicó de inmediato con dureza, incluso diciéndole a Bellingham que se callara. Según AS, Vinicius dijo: "¿Qué quieres, qué quieres? ¡Cállate!".
Esa imagen se difundió rápidamente por los medios internacionales, convirtiéndose en un símbolo de la frustración e impotencia del Real Madrid en una noche caótica en Alemania
En un momento en que el Real Madrid buscaba desesperadamente el empate en el Allianz Arena, era evidente que existía un desacuerdo entre los jugadores clave del equipo.
Vinicius es señalado en las redes sociales porque le sacó una pelota que iba para Bellingham en una acción que pudo terminar en gol.
La tensión no se limitó a ese intercambio. Según datos oficiales de la UEFA, Bellingham entregó cuatro pases a Vinícius durante el partido, mientras que el brasileño no correspondió con ninguno en dirección al mediocampista inglés.
Para Vinícius, el encuentro resultó complejo: buscó espacios en velocidad y recibió pocos balones desde atrás, la mayoría en forma de pases largos.
Las reacciones de los seguidores del Real Madrid en redes sociales reflejaron el malestar tras la eliminación. Entre los comentarios destacados en la red social de X, algunos usuarios señalaron: “hizo lo mismo con Mbappé también”, “Qué comportamiento tan repugnante. Él también necesita irse” y “Vini estuvo jodidamente lamentable hoy, cuando lo necesitábamos para dar un paso al frente no lo hizo”.