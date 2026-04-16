Honduras endurece examen práctico de conducir en 2026

Las evaluaciones se desarrollan en una pista estandarizada del Centro de Capacitación Vial de la DNVT. El proceso ahora es más estricto, ya que se verifica el uso correcto de las luces direccionales y el respeto al paso peatonal. En el caso de los conductores de motocicleta, la evaluación se centra en el equilibrio, control y dominio del vehículo.