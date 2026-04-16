Honduras endurece examen práctico de conducir en 2026

A partir de 2026, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en Honduras actualizó el examen práctico de manejo para hacerlo más riguroso. Entre los cambios se incluye una inspección técnica previa del vehículo, la ejecución de maniobras obligatorias específicas —como el viraje en U en tres puntos, reversa en Y y estacionamiento— y, en el caso de motocicletas, el control total del equilibrio.
Los conductores que solicitan su licencia por primera vez deben asistir a una charla obligatoria y aprobar los exámenes teórico y práctico. Asimismo, tanto los solicitantes nuevos como quienes renuevan su licencia deben presentar evaluaciones médicas y psicológicas. El pago de la cita se realiza en el banco.
Los costos más comunes para vehículos livianos (tipo B) son de L 250 por dos años y L 600 por cinco años. Para motocicletas (tipo A), las tarifas son de L 150 por dos años y L 300 por cinco años.
Antes de iniciar el examen práctico, el aspirante debe realizar una revisión técnica del vehículo, que incluye luces, espejos, cinturón de seguridad y otros componentes. Además, se incorporan pruebas como el viraje en U en tres puntos, reversa en Y, estacionamiento en retroceso y frenado preciso en intersecciones.
Las evaluaciones se desarrollan en una pista estandarizada del Centro de Capacitación Vial de la DNVT. El proceso ahora es más estricto, ya que se verifica el uso correcto de las luces direccionales y el respeto al paso peatonal. En el caso de los conductores de motocicleta, la evaluación se centra en el equilibrio, control y dominio del vehículo.
Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), declaró a LA PRENSA que se realizaron modificaciones para hacer la prueba práctica más dinámica y objetiva, enfocada en comprobar el conocimiento del conductor sobre señalización, límites de velocidad y maniobras.
Para los conductores de vehículos, una de las pruebas más complejas es estacionarse entre cuatro conos sin tocarlos, lo que demuestra su capacidad para parquear. En el caso de motocicletas, se evalúa el zigzag entre conos para medir el equilibrio.
Actualmente, hay material disponible para la emisión de licencias. En el plantel de San Pedro Sula, ubicado en la colonia Municipal, sector Calpules, contiguo al predio de Ciudad Mujer, se atiende a más de 600 conductores al día.
El jefe del SIAT informó que, en lo que va de 2026, se han registrado más de 5,000 accidentes de tránsito a nivel nacional, con 512 personas fallecidas, unas 19 muertes menos en comparación con el mismo período de 2025.