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Seniors 2026 de la Franciscan School & Institute celebran desayuno

Seniors y juniors del Franciscan School compartieron una mañana llena de emociones, actividades y recuerdos que marcan el cierre de su etapa escolar

Seniors 2026 de la Franciscan School & Institute celebran desayuno
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Zayra Paguada, María José Galeas, Danna Sagastume, Esther Bueso y Yessika Ortiz
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Sebastián Enamorado, José David Urquía, Carlos Castañeda, Rodrigo Bendaña , Leonardo Hernández, Juan José Zelada, José Daniel Pérez, Fredy Cabrera y Allan Vallecio
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Natalia Montesinos, Camila Paredes, Raquel Baide y Marián Zerón
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Fredy Cabrera y Marian Zerón
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Los juniors de la escuela Franciscana acompañaron y agasajaron a los seniors en sus últimas semanas como estudiantes de la institución educativa.

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Jose Daniel Pérez, Raquel Baide, Camila Godoy, Natalia Montesinos, Jimena Ortiz, Camila Paredes, Marian Zerón, José Eduardo Gaugguel y Carlos Argüello

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Santiago Mata, Luis Mejía, Katherine Ayala, Viviana Calderón y Ernesto Mata
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Alejandro Alvarado, Laura Ruiz, Nora Dubón, Santiago Banegas y Jimena Ortiz
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Gael Fajardo, Angel Mejía y Justhin Calderón
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José David Urquía, Allan Vallecio, Lilian Ramos y Leonardo Hernández
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Jose Eduardo Gaugguel, Carlos Argüello, Juan José Zelada, Marian Zerón, José Daniel Pérez
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Jose Eduardo Gaugguel y Camila Paredes
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Carlos Argüello, Juan José Zelada, José Eduardo Gaugguel
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Carlos Argüello, Sebastien Turcios, Ángel Mejía, Sebastián Osorto
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