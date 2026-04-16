Seniors 2026 de la Franciscan School & Institute celebran desayuno

Zayra Paguada, María José Galeas, Danna Sagastume, Esther Bueso y Yessika Ortiz
Sebastián Enamorado, José David Urquía, Carlos Castañeda, Rodrigo Bendaña , Leonardo Hernández, Juan José Zelada, José Daniel Pérez, Fredy Cabrera y Allan Vallecio
Natalia Montesinos, Camila Paredes, Raquel Baide y Marián Zerón
Fredy Cabrera y Marian Zerón
Los juniors de la escuela Franciscana acompañaron y agasajaron a los seniors en sus últimas semanas como estudiantes de la institución educativa.
Jose Daniel Pérez, Raquel Baide, Camila Godoy, Natalia Montesinos, Jimena Ortiz, Camila Paredes, Marian Zerón, José Eduardo Gaugguel y Carlos Argüello
Santiago Mata, Luis Mejía, Katherine Ayala, Viviana Calderón y Ernesto Mata
Alejandro Alvarado, Laura Ruiz, Nora Dubón, Santiago Banegas y Jimena Ortiz
Gael Fajardo, Angel Mejía y Justhin Calderón
José David Urquía, Allan Vallecio, Lilian Ramos y Leonardo Hernández
Jose Eduardo Gaugguel, Carlos Argüello, Juan José Zelada, Marian Zerón, José Daniel Pérez
Jose Eduardo Gaugguel y Camila Paredes
Carlos Argüello, Juan José Zelada, José Eduardo Gaugguel
Carlos Argüello, Sebastien Turcios, Ángel Mejía, Sebastián Osorto