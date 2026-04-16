Presentan moción para que el Gobierno interceda por el apóstol Santiago Zúniga

El diputado del Partido Liberal, Ricardo Elencoff, presentó ante el Congreso Nacional una moción exhortativa para que el Gobierno de Honduras intervenga en el caso del apóstol Santiago Zúñiga Cruz, quien se encuentra detenido en El Salvador.
La iniciativa solicita que la Cancillería, junto a organismos de derechos humanos, revise el proceso legal del hondureño y realice gestiones para garantizar el respeto a sus derechos, incluyendo acciones que permitan esclarecer su situación judicial.
Durante su intervención, el congresista explicó que el apóstol Santiago Zúñiga “se ha ganado el cariño de miles de seguidores".
Elencoff indicó que el religioso fue capturado en territorio salvadoreño bajo señalamientos relacionados con el supuesto delito de tráfico de personas, una acusación que, insistió, deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.
El legislador manifestó dudas sobre la responsabilidad del apóstol Chago ante el delito por el que le imputan en El Salvador. “Los que conocemos a Santiago Zúñiga sabemos que no se dedica a esta actividad que supuestamente se le acusa”, sostuvo.
El diputado agregó que, según el propio testimonio de "Chago", el menor que lo acompañaba al momento de su detención trabajaba con él en la generación de contenido. “Él mismo manifiesta que trabaja para él y que es quien le graba su contenido”, detalló.
Asimismo, señaló que la familia del detenido enfrenta limitaciones económicas que le han impedido conocer su situación de primera mano. “Por su condición económica ha sido imposible poder ir a conocer cuál es la situación de su familiar”, lamentó.
Elencoff también advirtió que, de acuerdo con información difundida en medios, Zúñiga Cruz atraviesa un estado de salud delicado. “Nos hemos dado cuenta de que atraviesa una condición de salud bien difícil”, indicó.
El diputado hizo un llamado al embajador de Honduras en El Salvador, César Pinto, para que actúe de oficio. “Es importante que pueda enterarse de cuál es la situación del ciudadano hondureño”, manifestó.
El congresista enfatizó la necesidad de garantizar el debido proceso. “Sería injusto que sea condenado por no tener una defensa que le pueda garantizar un debido proceso”, afirmó, al tiempo que recordó que “es preferible mil culpables libres que un inocente preso”.
Solicitó el respaldo de sus compañeros diputados a la moción presentada, destacando el carácter humanitario del planteamiento. “Es un tema de justicia; le caiga bien o le caiga mal, es un hondureño y debemos actuar”, concluyó.
El apóstol Santiago Zúniga fue capturado el pasado 4 de febrero durante un control fronterizo realizado por la Policía Nacional Civil de El Salvador. También fue detenida su presunta pareja, Lidia Saharay Maldonado Matute, de 37 años.
El 20 de febrero, la justicia salvadoreña determinó que Santiago Zúniga continuará en prisión preventiva, mientras avanza el proceso judicial en su contra por el presunto delito de tráfico ilegal de personas.