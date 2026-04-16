Muere el futbolista en un accidente de tráfico: su coche fue arrollado por un tren

Visiblemente afectado, Buffon utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje que rápidamente conmovió al entorno futbolístico. “No te dejaste deslumbrar por los aspectos secundarios del fútbol y buscaste la felicidad en las pequeñas cosas: una vida en la naturaleza con tu familia. Espero que desde ahí arriba sigas acompañando a tus hijos y a tu esposa”, escribió el campeón del mundo, reflejando una conexión que iba más allá de la cancha.