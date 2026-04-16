Messi compra un club en España donde milita un talento hondureño

Lionel Messi dio un paso fuera de las canchas y comienza a escribir un nuevo capítulo en su carrera, ahora como propietario de un club.
Son varios los futbolistas que, una vez cuelgan los botines, buscan mantenerse vinculados al deporte que les dio todo, ya sea desde los banquillos, la dirigencia o los proyectos institucionales.
En ese contexto, Lionel Messi, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores del mundo, ha decidido dar un paso firme en esa dirección.
El astro argentino continúa construyendo su legado fuera de las canchas, apostando por el crecimiento del fútbol desde una nueva faceta.
El actual ganador de ocho Balones de Oro y campeón del mundo en Copa Mundial de la FIFA 2022 amplía así su influencia en el deporte rey.
En las últimas horas, se confirmó que Messi se ha convertido en el nuevo propietario del UE Cornellà, una institución que compite en la Tercera RFEF, dentro del sistema del fútbol español.
La noticia tomó por sorpresa al entorno futbolístico, ya que no existían indicios previos de una operación de este calibre.
Este movimiento estratégico fortalece aún más el vínculo del rosarino con la ciudad de Barcelona, un lugar clave en su carrera profesional y personal.
Diversas versiones apuntan a que uno de los objetivos principales del proyecto es impulsar el desarrollo deportivo y estructural del club, así como reforzar su identidad formativa.
“La noticia del siglo: Leo Messi, nuevo dueño del UE Cornellà”, publicó la cuenta oficial del club a través de la red social X, generando gran repercusión.
No es la primera incursión de Messi en la gestión deportiva, ya que previamente, junto a Luis Suárez, fundó el Deportivo LSM en Uruguay.
La adquisición del UE Cornellà ha despertado un notable interés mediático y deportivo, consolidándose como una de las noticias más comentadas del momento.
El club cuenta con un estadio modesto, con capacidad aproximada para 1,500 espectadores, lo que refleja su perfil de institución formadora.
Fundado en 1951, el UE Cornellà posee una rica historia dentro del fútbol catalán, siendo reconocido por su identidad y tradición.
Uno de sus mayores activos ha sido la formación de talento, destacándose como una cantera que ha nutrido a equipos de primer nivel.
Futbolistas como Jordi Alba, Gerard Martín, Keita Baldé y David Raya pasaron por sus filas en etapas formativas.
Esta compra refleja el profundo vínculo emocional de Messi con Barcelona y su intención de dejar huella en el desarrollo del fútbol desde una perspectiva institucional y a largo plazo.
La reciente adquisición del Lionel Messi sobre el UE Cornellà también pone el foco en la proyección de sus categorías formativas, donde ya destaca la presencia del hondureño Harol Fajardo en el equipo juvenil.