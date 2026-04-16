Imagen del “apóstol” Santiago Zúniga demacrado no es real: fue creada con IA

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una imagen del hondureño Santiago Zúniga, conocido como “Apóstol Chago”, en la que aparece acostado en una camilla en El Salvador y con aparente deterioro físico, presuntamente por problemas de salud. Sin embargo, la publicación es falsa. La imagen fue generada con inteligencia artificial (IA). Además, no existen registros confiables que acrediten que Zúniga haya recibido atención médica por algún problema de salud relacionado con lo que muestra el contenido viral. “PREOCUPACION TOTAL APOSTOL SANTIAGO ZÚNIGA REAPARECE EN HOSPITAL CON SU SALUD DETERIORADA”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una publicación de TikTok que ha sido visualizado más de 123,000 veces desde el 15 de abril.

Santiago Zúniga, mejor conocido como el “Apóstol Chago”, es un influencer originario de Honduras que saltó a la fama en 2018 por su peculiar estilo de predicación. Caracterizado por un lenguaje agresivo y confrontativo, entre sus frases más polémicas destacan “perros”, “chanchos” e “hijos del diablo”, además de ataques directos contra figuras políticas y religiosas. Ese estilo provocó que sus videos se viralizaran rápidamente, hasta convertirlo en un fenómeno de las redes sociales. Su imagen y su voz han sido utilizadas en miles de contenidos humorísticos, lo que amplió su alcance más allá del ámbito religioso. Desde el 4 de febrero de 2026, permanece bajo prisión preventiva en El Salvador, señalado por su presunta vinculación con el tráfico ilegal de personas. El caso se encuentra bajo reserva total por orden de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Esta situación ha dado lugar a la circulación de narrativas sobre un supuesto deterioro de su estado de salud en un centro asistencial de El Salvador, sin que exista confirmación oficial al respecto.

Generado con IA

Un análisis técnico realizado con la herramienta especializada en detección de IA Hive Moderation arrojó un 98.9 % de probabilidad de que la imagen fue generada con inteligencia artificial.

Además, de acuerdo con SynthID, de Google, la imagen habría sido creada con tecnología de inteligencia artificial de esa misma empresa, según otro análisis técnico.