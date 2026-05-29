Revelan que a Jennyfer Reyes le perforaron los pulmones durante cirugía estética

Jennyfer Reyes Castro murió tras sufrir una perforación en los pulmones durante la cirugía estética a la que se sometió en Managua, Nicaragua, según revelan los reportes médicos y la denuncia presentada por sus familiares.
La joven de 24 años había viajado a la capital nicaragüense para practicarse una liposucción de espalda y una lipotransferencia glútea.
Procedimiento que habría sido coordinado a través de una clínica privada y redes sociales, por el cual pagó 3,500 dólares, de acuerdo con la versión de su esposo.
Según la denuncia, Jennyfer fue intervenida quirúrgicamente después del 20 de mayo de 2026 y fue dada de alta el mismo día de la operación, pese a que aún presentaba molestias tras el procedimiento.
Horas después de regresar a su ciudad de origen, Matagalpa, comenzó a experimentar fuertes dolores de espalda, dificultad para respirar y otros síntomas de gravedad, por lo que fue trasladada de emergencia a un centro asistencial.
En el hospital donde fue ingresada, los médicos detectaron que la paciente presentaba una perforación pulmonar, acumulación de sangre en la cavidad torácica e infección severa en el torrente sanguíneo.
El cuadro clínico evolucionó hasta provocar una embolia grasa y un hemotórax, complicaciones que finalmente le causaron la muerte.
El caso ha generado consternación entre familiares y allegados, quienes aseguran que la joven no recibió una atención postoperatoria adecuada tras la intervención estética.
De acuerdo con la información brindada por su esposo, la cirugía habría sido realizada en una clínica identificada como Amate, ubicada en Managua.
La familia sostiene que existen inconsistencias en el manejo del procedimiento y en el alta médica otorgada el mismo día de la operación.
El fallecimiento de Jennyfer Reyes Castro ha causado profundo dolor en Matagalpa, donde deja en la orfandad a una niña de cuatro años.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se realizó la cirugía y determinar posibles responsabilidades médicas.
La joven de 24 años deja en orfandad a una bebé de apenas 2 años de edad.
También a su esposo, Kevin Joel Molinares, quien aseguró que hará todo lo posible para que la ley caiga con todo su peso sobre el médico señalado.
Añadió que el caso será presentado ante el Ministerio Público por presunta mala praxis, a la espera de que se amplíen las investigaciones y se deduzcan responsabilidades.
El abogado Gabriel Díaz, defensor del médico Livang Clifford Argüello, se refirió a los señalamientos que enfrenta su representado por el delito de lesiones graves imprudentes en un caso ocurrido en 2024, el cual actualmente vuelve a cobrar relevancia tras su vinculación con la muerte de la joven matagalpina Jennyfer Reyes Castro.
Díaz sostuvo que el proceso debe seguir su curso conforme a derecho y que el galeno deberá responder ante las instancias correspondientes, reiterando que será la investigación del Ministerio Público la que determine las responsabilidades en torno a los hechos que se le imputan, luego de la cirugía estética realizada a la víctima.
El presunto responsable del procedimiento es el médico Livang Clifford Argüello Molina, quien semanas atrás ya había sido hallado culpable en otro caso de presunta mala praxis médica contra una paciente, por el cual la Fiscalía solicitó una condena de tres años de prisión por el delito de lesiones graves imprudentes.
Según la información preliminar, Jennyfer Elizabeth comenzó a presentar dificultad para respirar y visión borrosa, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital en Matagalpa.
En el centro asistencial, los médicos detectaron una perforación pulmonar, lo que obligó a proceder a su intubación debido a la gravedad del cuadro clínico. El caso ya fue denunciado ante las autoridades policiales competentes.