Hallan sin vida a director de un centro educativo en Cofradía, Cortés

Cofradía, Honduras

En el interior del Centro Educativo Polivalente Brisas del Valle, en Cofradía Cortés, fue encontrado sin vida el director de la institución, identificado como Víctor Fiallos.

El hecho ha generado consternación entre el personal docente y administrativo del centro educativo, quienes expresaron sorpresa ante lo ocurrido y lamentaron la pérdida del director.

A las afueras del instituto se encuentran estudiantes, padres de familia y personas cercanas al docente, quienes llegaron al lugar tras conocerse la noticia.