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Hallan sin vida a director de un centro educativo en Cofradía, Cortés

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Víctor Fiallos, director del centro educativo Polivalente Brisas del Valle, en Cofradía Cortés

Hallan sin vida a director de un centro educativo en Cofradía, Cortés

Víctor Fiallos, director del centro educativo Polivalente Brisas del Valle.

 Foto: Redes sociales
Cofradía, Honduras

En el interior del Centro Educativo Polivalente Brisas del Valle, en Cofradía Cortés, fue encontrado sin vida el director de la institución, identificado como Víctor Fiallos.

El hecho ha generado consternación entre el personal docente y administrativo del centro educativo, quienes expresaron sorpresa ante lo ocurrido y lamentaron la pérdida del director.

A las afueras del instituto se encuentran estudiantes, padres de familia y personas cercanas al docente, quienes llegaron al lugar tras conocerse la noticia.

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Autoridades policiales se hicieron presentes en el centro educativo para acordonar el área donde fue hallado el cuerpo del docente, con el fin de resguardar la escena.

Se espera la llegada de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y proceder con las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Ayer también se registró el fallecimiento de una estudiante del mismo instituto, hecho ocurrido en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

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Redacción La Prensa
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