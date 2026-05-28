Falso que María José Sosa propuso cambiar el nombre del lempira

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones acompañadas de una fotografía de María José Sosa, diputada nacionalista por Francisco Morazán, en las que se afirma falsamente que presentó ante el Congreso Nacional (CN) un proyecto de ley para cambiar el nombre de la moneda nacional de Honduras.

Las publicaciones sugieren que la congresista propuso sustituir el nombre del lempira por uno “más contundente” y con mayor similitud al dólar estadounidense.

Sin embargo, la afirmación es falsa. LA PRENSA Verifica no encontró registros en los canales oficiales del Congreso Nacional que respalden que Sosa haya presentado una iniciativa de ley para cambiar el nombre de la moneda hondureña. Además, la diputada desmintió la información a LA PRENSA Verifica.

La imagen compartida corresponde a la sesión legislativa del 26 de mayo de 2026, en la que la congresista promovió, en realidad, una moción distinta a la que se le atribuye en las publicaciones virales.

“Diputada María José Sosa presentó proyecto para cambiarle el nombre a la moneda nacional; argumentó que hay que innovar con un nombre más estadounidense como el dólar”, dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 27 de mayo de 2026.