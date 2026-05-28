Falso que María José Sosa propuso cambiar el nombre del lempira

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circulan publicaciones acompañadas de una fotografía de María José Sosa, diputada nacionalista por Francisco Morazán, en las que se afirma falsamente que presentó ante el Congreso Nacional (CN) un proyecto de ley para cambiar el nombre de la moneda nacional de Honduras.
Las publicaciones sugieren que la congresista propuso sustituir el nombre del lempira por uno “más contundente” y con mayor similitud al dólar estadounidense.
Sin embargo, la afirmación es falsa. LA PRENSA Verifica no encontró registros en los canales oficiales del Congreso Nacional que respalden que Sosa haya presentado una iniciativa de ley para cambiar el nombre de la moneda hondureña. Además, la diputada desmintió la información a LA PRENSA Verifica.
La imagen compartida corresponde a la sesión legislativa del 26 de mayo de 2026, en la que la congresista promovió, en realidad, una moción distinta a la que se le atribuye en las publicaciones virales.
“Diputada María José Sosa presentó proyecto para cambiarle el nombre a la moneda nacional; argumentó que hay que innovar con un nombre más estadounidense como el dólar”, dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 27 de mayo de 2026.
El lempira es la moneda oficial de Honduras desde su creación mediante el Decreto Legislativo No. 102, aprobado el 3 de abril de 1926. Fue instituido en honor al cacique lenca Lempira y sustituyó al peso hondureño.
La iniciativa fue aprobada por el Congreso Nacional durante el gobierno del presidente Miguel Paz Barahona. Aunque el decreto fue emitido en 1926, el lempira comenzó a circular de forma consolidada en 1931.
A la fecha de esta verificación, el lempira mantiene un valor aproximado de $0.038, equivalente a L26.60 por cada dólar.
Falso proyecto de ley
Una revisión en el sitio web y en las redes sociales oficiales del Congreso Nacional (1, 2, 3), donde habitualmente se publican las mociones presentadas por los congresistas durante las sesiones legislativas, no encontró evidencia de que la diputada nacionalista promoviera tal iniciativa.
Tampoco se halló información en medios de comunicación confiables ni en registros oficiales que confirmara la supuesta moción para cambiar el nombre de la moneda nacional.
Además, María José Sosa, diputada nacionalista, aseguró a LA PRENSA Verifica que nunca presentó esa propuesta ante el Congreso Nacional.
Sobre la imagen
Una búsqueda inversa de la fotografía utilizada en las publicaciones desinformantes condujo a una publicación oficial del Congreso Nacional en la que aparece la misma imagen de María José Sosa, diputada por Francisco Morazán.
En esa publicación se detalla una moción presentada durante la sesión legislativa del 26 de mayo de 2026, relacionada con la condonación de la deuda energética de la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), y no con un supuesto cambio de nombre de la moneda nacional.
Por tanto, es falso que la diputada nacionalista haya propuesto cambiar el nombre de la moneda nacional de Honduras.