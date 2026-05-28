Así encontraron el carro vinculado al asesinato de Wilson Medina en la colonia Guadalupe

San Pedro Sula, Cortés.

Las autoridades localizaron en el barrio Medina de San Pedro Sula el vehículo presuntamente vinculado al asesinato de Wilson Enrique Medina Almendares, de 45 años, quien murió a disparos la mañana del jueves en la colonia Brisas de Expocentro.

El hallazgo fue posible mediante el seguimiento de cámaras de vigilancia del sistema nacional de emergencias 911, según informaron equipos de investigación que participan en el caso.

De acuerdo con las autoridades, el automóvil encontrado es un pick up Toyota 22R color rojo, en el que supuestamente se transportaba el principal sospechoso del crimen.

El vehículo fue localizado cubierto parcialmente, presuntamente con la intención de ocultar indicios y evitar que fuera identificado por las autoridades durante las investigaciones.

Funcionarios policiales de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 7 (UMEP-7), con apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y técnicos especializados, realizaron inspecciones en la escena para recolectar evidencias que permitan esclarecer el homicidio.

Según las investigaciones preliminares, el crimen se habría originado tras una discusión relacionada con tráfico vehicular en el sector de Las Brisas de San Pedro Sula, donde ambos conductores presuntamente sostuvieron un altercado que terminó involucrando armas de fuego.

“Producto de esta pelea, uno de los conductores habría arremetido en perjuicio de otro ciudadano, causándole la muerte con arma de fuego”, indicaron las autoridades en el reporte inicial.

La víctima fue identificada como Wilson Enrique Medina Almendares, quien, de acuerdo con familiares y conocidos, se dirigía hacia su trabajo en una ferretería luego de visitar a su madre, una rutina que realizaba diariamente antes de iniciar su jornada laboral.

Testigos relataron que minutos antes del ataque se produjo un enfrentamiento verbal entre Medina y el conductor de otro vehículo. Posteriormente, el sospechoso presuntamente comenzó a perseguirlo hasta dispararle en reiteradas ocasiones.

Las autoridades manejan como hipótesis que Wilson Enrique Medina intentó defenderse utilizando un arma de fuego; sin embargo, fue alcanzado por los disparos antes de reaccionar. El cuerpo quedó parcialmente fuera del automóvil, ya que aparentemente trató de abrir la puerta del conductor en medio del ataque.

Personas que se encontraban cerca del lugar intentaron auxiliarlo mientras llegaban los equipos de emergencia, pero al ser evaluado ya no presentaba signos vitales. El vehículo de la víctima presentaba múltiples impactos de bala en los vidrios del conductor y del pasajero.

Compañeros de trabajo y personas cercanas lamentaron la muerte de Medina Almendares, a quien describieron como un hombre trabajador y dedicado a su familia. Las autoridades continúan tras la pista del propietario del vehículo hallado en barrio Medina, mientras avanzan las diligencias para identificar y capturar al responsable del crimen.