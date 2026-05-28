Así comenzó la pelea entre “El Halcón 01” y un guardia en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.

Lo que inició como una cobertura en vivo sobre las largas filas en el Hospital Escuela terminó en una pelea a golpes entre un guardia de seguridad y el equipo periodístico de Q’hubo TV la mañana de este jueves en Tegucigalpa. Carlos Posadas, conocido como “Halcón 01”, realizaba una transmisión desde uno de los accesos del principal centro asistencial público del país cuando fue agredido físicamente frente a pacientes, familiares y televidentes. El incidente se viralizó en redes sociales y generó múltiples reacciones entre usuarios. Algunos defendieron la reacción del camarógrafo, mientras otros cuestionaron el comportamiento de ambas partes durante la cobertura realizada en el centro hospitalario.

Cronología de los hechos

Eran alrededor de las 6:00 de la mañana cuando el comunicador describía la aglomeración de personas que esperaba ingresar al hospital para consultas, cirugías y otros procedimientos médicos.

En ese momento, el portón permanecía cerrado mientras un guardia de seguridad dialogaba con algunas personas que reclamaban el acceso al centro asistencial.

Durante la transmisión, Posadas cuestionó la situación y comparó la escena con el ingreso a un estadio debido a la cantidad de personas acumuladas en la entrada. “¡Sí, amigos televidentes de Q’Hubo TV! Problemas aquí en la entrada al Hospital Escuela... Parece que fuera la entrada al estadio aquí”, expresó el comunicador en vivo. "El Halcón 01" también denunció públicamente que el guardia supuestamente se encontraba bajo efectos del alcohol y criticó el retraso en el ingreso de pacientes y familiares. La tensión aumentó cuando Posadas profirió insultos contra el guardia de seguridad y llamó a las personas a ingresar pese al cierre del portón. “¡Empujen, hombre, y métanse de un solo!”, expresó mientras continuaba señalando las dificultades que enfrentaban quienes buscaban atención médica. Según videos difundidos en redes sociales, los reclamos provocaron la reacción del vigilante, quien se acercó al reportero y le lanzó un golpe en el rostro, derribándolo de inmediato frente a la cámara. Tras la agresión, Carlos López, camarógrafo de Q’hubo TV e hijo de Posadas, intervino para auxiliar a su padre. Sin embargo, también terminó involucrado en el enfrentamiento luego de recibir una patada del guardia de seguridad. Las imágenes muestran cómo la pelea escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de golpes entre el camarógrafo y el guardia de seguridad. En medio del forcejeo, López utilizó la cámara de televisión para intentar defenderse y proteger el equipo de trabajo.

Palabras del director del HE