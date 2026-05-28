Agreden a reportero Carlos Posadas durante una transmisión en vivo

Tegucigalpa.

Una agresión física contra un comunicador social quedó registrada este jueves durante una transmisión televisiva en el Hospital Escuela, en Tegucigalpa.

Mientras Carlos Posadas, conocido como "Halcón 01", del canal QhuboTV, transmitía un reporte en vivo desde la fila de uno de los accesos al centro hospitalario público, fue agredido físicamente por un guardia de seguridad.

Antes de ser agredido, Posadas describe la fila de personas, entre familiares y pacientes, que espera a ingresar al hospital. Eran las seis de la mañana. En el portón de acceso, un guardia impedía el ingreso mientras dialogaba con algunas personas.

Posteriormente, Posadas cuestionó en voz alta al guardia por no permitir el ingreso de más de 200 personas. "Miren a este guardia basura. Creo que anda 'bolo'", señaló Posadas ent su descripción. También incitó a que varias personas ingresaran sin la autorización del trabajador de seguridad del hospital.

Después de unos minutos, decenas de personas ingresaron mientras el guardia de seguridad permitió, resignado, el acceso. No existió agresión contra asistentes al hospital.

Fue dos minutos después que Posadas volvió al portón para verificar que el acceso estaba libre y se acercó al guardia de seguridad para decirle: "Sólo mírele la cara a este. Qué barbaridad".

El celador caminó hacia Posadas, mientras este último cerraba el contacto televisivo, y le lanzó un puñetazo en el rostro. El comunicador terminó en el suelo mientras su compañero de trabajo intercedió para defenderlo. El guardia alcanzó también a patearlo mientras estaba en el suelo.

EL VIDEO DE LA AGRESIÓN: