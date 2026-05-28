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Agreden a reportero Carlos Posadas durante una transmisión en vivo

El comunicador, conocido como "Halcón 01", recibió un puñetazo de un guardia de seguridad del Hospital Escuela

Agreden a reportero Carlos Posadas durante una transmisión en vivo

Posadas es reportero del canal capitalino QHuboTV.

Fotografías: cortesía QHuboTV y MNTV
Tegucigalpa.

Una agresión física contra un comunicador social quedó registrada este jueves durante una transmisión televisiva en el Hospital Escuela, en Tegucigalpa.

Mientras Carlos Posadas, conocido como "Halcón 01", del canal QhuboTV, transmitía un reporte en vivo desde la fila de uno de los accesos al centro hospitalario público, fue agredido físicamente por un guardia de seguridad.

Antes de ser agredido, Posadas describe la fila de personas, entre familiares y pacientes, que espera a ingresar al hospital. Eran las seis de la mañana. En el portón de acceso, un guardia impedía el ingreso mientras dialogaba con algunas personas.

Posteriormente, Posadas cuestionó en voz alta al guardia por no permitir el ingreso de más de 200 personas. "Miren a este guardia basura. Creo que anda 'bolo'", señaló Posadas ent su descripción. También incitó a que varias personas ingresaran sin la autorización del trabajador de seguridad del hospital.

Después de unos minutos, decenas de personas ingresaron mientras el guardia de seguridad permitió, resignado, el acceso. No existió agresión contra asistentes al hospital.

Fue dos minutos después que Posadas volvió al portón para verificar que el acceso estaba libre y se acercó al guardia de seguridad para decirle: "Sólo mírele la cara a este. Qué barbaridad".

El celador caminó hacia Posadas, mientras este último cerraba el contacto televisivo, y le lanzó un puñetazo en el rostro. El comunicador terminó en el suelo mientras su compañero de trabajo intercedió para defenderlo. El guardia alcanzó también a patearlo mientras estaba en el suelo.

EL VIDEO DE LA AGRESIÓN:

Otros comunicadores que estaban en el sitio también intercedieron para detener la agresión. El hospital no ha emitido un pronunciamiento sobre el hecho ocurrido esta mañana.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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