Cientos de pequeñas empresas bajo presión por factura de energía

San Pedro Sula

El ajuste del 10.49% en la tarifa de energía eléctrica, vigente desde el 1 de abril de 2026, ha generado un fuerte impacto en el sector productivo del país, particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cuya viabilidad operativa se ve amenazada por el encarecimiento de uno de sus principales insumos. Eugenio Ocón, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras (Ampih), advierte que “el aumento de la tarifa eléctrica combinado con otros factores han elevado los costos de producción y puesto en precario a miles de unidades productivas”.

Según datos de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), el precio promedio por kilovatio hora pasó de L4.81 a L5.32. Este incremento, aunque amortiguado parcialmente por subsidios en ciertos segmentos, deja a muchas MIPYMES expuestas al pago de la tarifa con incremento. “El aumento del precio de energía eléctrica nos ha disparado los costos operacionales. Tenemos que enfrentar la comercialización de los productos y servicios diluyendo el precio para ser competitivos”, dice Ocón en entrevista con Diario La Prensa.

Muchas pequeñas fábricas, talleres, panaderías, lavanderías, restaurantes y negocios de comercio minorista reportan incrementos mensuales en sus facturas que oscilan entre el 8% y el 15%. Este sobrecosto ha obligado a varios propietarios a reducir horarios de operación, limitar el uso de maquinaria o considerar el cierre temporal o definitivo. Ocón plantea que “el aumento del precio de la energía vuelve menos competitiva a la pequeña empresa, le reduce la rentabilidad y la coloca en una situación difícil. Este factor combinado con el aumento del salario mínimo, aumento de los precios de los combustibles podría llevar a muchas micro, pequeñas y medianas empresas a prescindir de personal” en lo próximos meses. “Desconocemos cuántas empresas están atravesando problemas porque no tenemos una plataforma de registro mypimes. Le hemos solicitado a los diferentes gobiernos que abran una plataforma de registro, pero no nos escuchan, parece que este tema no es parte de la estrategia del Estado”, critica. Ante la posibilidad de nuevos ajustes tarifarios en los próximos trimestres, Ocón alerta sobre las consecuencias en la oferta de productos que dejaría generar la pequeña empresa.