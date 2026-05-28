Lluvias y tormentas eléctricas afectarán gran parte de Honduras este jueves

Las autoridades advirtieron además sobre la presencia de vientos racheados en la mayor parte del territorio nacional, por lo que recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a<b> inundaciones</b>, deslizamientos y caída de árboles o tendido eléctrico.En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el <b>litoral Caribe</b> se mantendrá entre los dos y cuatro pies, mientras que en el g<b>olfo de Fonseca </b>oscilará entre uno y tres pies, condiciones consideradas normales para la navegación menor.