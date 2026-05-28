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Lluvias y tormentas eléctricas afectarán gran parte de Honduras este jueves

Las lluvias volverán a marcar las condiciones climáticas este jueves debido a los remanentes de una onda tropical y una vaguada

Lluvias y tormentas eléctricas afectarán gran parte de Honduras este jueves

Imagen referencial de archivo La Prensa.

San Pedro Sula

Los remanentes de una onda tropical y la formación de una vaguada en superficie sobre el territorio hondureño provocarán este jueves un incremento de la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados en distintas regiones del país, según el pronóstico emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras.

De acuerdo con el informe, las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas dispersas y se registrarán con mayor intensidad en las regiones central, sur, suroccidental y oriental de Honduras, donde también se esperan mayores acumulados de lluvia durante el transcurso del día.

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Las autoridades advirtieron además sobre la presencia de vientos racheados en la mayor parte del territorio nacional, por lo que recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos y caída de árboles o tendido eléctrico.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre los dos y cuatro pies, mientras que en el golfo de Fonseca oscilará entre uno y tres pies, condiciones consideradas normales para la navegación menor.

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Redacción La Prensa
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