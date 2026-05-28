Lluvias y tormentas eléctricas afectarán gran parte de Honduras este jueves

San Pedro Sula

Los remanentes de una onda tropical y la formación de una vaguada en superficie sobre el territorio hondureño provocarán este jueves un incremento de la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados en distintas regiones del país, según el pronóstico emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras.

De acuerdo con el informe, las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas dispersas y se registrarán con mayor intensidad en las regiones central, sur, suroccidental y oriental de Honduras, donde también se esperan mayores acumulados de lluvia durante el transcurso del día.