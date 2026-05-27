Banda del instituto San Isidro es recibida por el Papa León XIV

La Ceiba, Atlántida

Luego de poner en alto el nombre de Honduras en la 26ª edición del Festival Internazionale Bande Musicali & Majorettes en Giulianova, Italia, los jóvenes talentos del Instituto San Isidro de La Ceiba, norte de Honduras vivieron un momento inolvidable. ​La delegación hondureña fue recibida este miércoles en el Vaticano por el Papa León XIV, máximo líder de la Iglesia Católica, como reconocimiento a su destacada participación y disciplina en el prestigioso festival europeo.​ El Papa León XIV los recibió con abrazos, aplausos y felicitaciones. Durante el encuentro, el pontífice bendijo a la delegación hondureña, reconociendo el esfuerzo de los jóvenes y el valor de la música como un puente de paz y unión entre los pueblos.

La recepción papal corona una semana de ensueño para el Instituto San Isidro. La banda se presentó en uno de los festivales más prestigiosos de Europa que reune a bandas de varios países, una de las vitrinas más importantes del mundo para este tipo de disciplinas. Este encuentro sella con broche de oro una participación histórica donde el ritmo, el color y el talento catracho conquistaron tierras internacionales.

El Instituto San Isidro felicitó a los estudiantes mediante un comunicado oficial. “Nuestros jóvenes músicos han llevado su talento, disciplina y pasión hasta Italia y El Vaticano, dejando en alto el nombre de nuestra institución, de La Ceiba y de todo nuestro país”. También agradecieron el apoyo de padres de familia, alumnos e instituciones que hicieron posible el viaje de la banda ceibeña. “Nos sentimos profundamente orgullosos de cada integrante y de quienes han apoyado este sueño que hoy cruza fronteras”.

Con una presentación impecable que fusionó la exigencia técnica con el alma y el sabor catracho, la delegación no solo representó dignamente al país, sino que se ganó la admiración del público internacional en su vigésimo sexta edición.