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Banda del instituto San Isidro es recibida por el Papa León XIV

La banda musical del Instituto San Isidro de La Ceiba fue recibida este miércoles por el Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano. Este histórico recibimiento se da durante una exitosa gira por Italia donde la banda marcial participa en un festival internacional

  • Actualizado: 27 de mayo de 2026 a las 15:28 -
  • Carlos Molina
Banda del instituto San Isidro es recibida por el Papa León XIV

Tras deslumbrar al público italiano con su talento, disciplina y el contagioso ritmo de la cultura hondureña, los jóvenes músicos del instituto San Isidro tuvieron el honor de saludar al sumo pontífice.

 Foto: Cortesía
La Ceiba, Atlántida

Luego de poner en alto el nombre de Honduras en la 26ª edición del Festival Internazionale Bande Musicali & Majorettes en Giulianova, Italia, los jóvenes talentos del Instituto San Isidro de La Ceiba, norte de Honduras vivieron un momento inolvidable.

​La delegación hondureña fue recibida este miércoles en el Vaticano por el Papa León XIV, máximo líder de la Iglesia Católica, como reconocimiento a su destacada participación y disciplina en el prestigioso festival europeo.​

El Papa León XIV los recibió con abrazos, aplausos y felicitaciones. Durante el encuentro, el pontífice bendijo a la delegación hondureña, reconociendo el esfuerzo de los jóvenes y el valor de la música como un puente de paz y unión entre los pueblos.

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La recepción papal corona una semana de ensueño para el Instituto San Isidro.

La banda se presentó en uno de los festivales más prestigiosos de Europa que reune a bandas de varios países, una de las vitrinas más importantes del mundo para este tipo de disciplinas.

Este encuentro sella con broche de oro una participación histórica donde el ritmo, el color y el talento catracho conquistaron tierras internacionales.

Los estudiantes del instituto San Isidro tuvieron el honor de saludar al sumo pontífice.

Los estudiantes del instituto San Isidro tuvieron el honor de saludar al sumo pontífice.

 (Foto: Cortesía )

El Instituto San Isidro felicitó a los estudiantes mediante un comunicado oficial. “Nuestros jóvenes músicos han llevado su talento, disciplina y pasión hasta Italia y El Vaticano, dejando en alto el nombre de nuestra institución, de La Ceiba y de todo nuestro país”.

También agradecieron el apoyo de padres de familia, alumnos e instituciones que hicieron posible el viaje de la banda ceibeña. “Nos sentimos profundamente orgullosos de cada integrante y de quienes han apoyado este sueño que hoy cruza fronteras”.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

(Los jóvenes integrantes de la banda del instituto San Isidro, durante su estadía en Italia. )

Con una presentación impecable que fusionó la exigencia técnica con el alma y el sabor catracho, la delegación no solo representó dignamente al país, sino que se ganó la admiración del público internacional en su vigésimo sexta edición.

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Con este viaje, el Instituto San Isidro reafirma su legado como una institución referente del arte marchante en Centroamérica, demostrando que el talento de la juventud de La Ceiba no tiene fronteras.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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