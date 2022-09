Sin duda que las bandas musicales que sonaron en el país dejaron a los hondureños contentos con su participación en los desfiles. Pero detrás de esas presentaciones hay horas de trabajo, sacrificio y aguantadas de hambre. Son miles de historias detrás de esos instrumentos de jóvenes que han salvado sus vidas gracias al amor por las bandas de guerra.

El Director de la Organización Internacional de Bandas para Honduras, Josué Fernández, conversa con LA PRENSA y resiente el poco apoyo que reciben pese a que es una manera de que los jóvenes se alejen de los vicios y de grupos delictivos.

¿Cómo nació ese amor por las bandas musicales?

En 1991, yo tuve personas cercanas a mi familia que tocaban en una de las bandas musicales más grandes de este país y de niño me gustaba escucharlas y verlas desfilar. Cuando ingresé a ciclo común formé parte de la banda del JTR. Gracias a esa pasión fui integrante, director artístico de otras bandas luego retomamos el apoyo al JTR y me convertí en el presidente de la Asociación Nacional de bandas de Honduras y actualmente integro organizaciones internacionales.

¿Cuál es su opinión sobre la participación de las bandas en el desfile del 15?

Tomando en consideración la pandemia logramos ver un bonito espectáculo. A pesar de que fue poco tiempo el que tuvieron los grupos para prepararse llenaron las expectativas. Hubo muy buenas presentaciones desde que comenzaron a desfilar los jardines de niños, luego las escuelas y cerrando con los institutos.

¿Cuál es la diferencia entre banda marcial y de guerra?

Es importante que la gente conozca esta diferencia pues en los desfiles participan marciales y en mayoría de guerra. Los instrumentos hacen la diferencia básicamente los de percusión. La banda marcial utiliza instrumentos de viento como saxofones, clarinetes, flautines, trompetas, flautas y trombones. Mientras que la banda de guerra usa la lira, tambores, platillos, trombones, guiras, tarolas y los bombos.

¿Cómo es la preparación de una banda antes de un desfile como el que recién pasó?

El proceso comienza con mucho tiempo de anticipación . Todo depende del calibre de la banda algunas inician desde finales de fe febrero e inicio de marzo media vez se consolidan las clases en los instituto comienza el reclutamiento de los jóvenes. Muchas bandas como la del José Trinidad Reyes el Liceo Morazánico que son grupos insignes de San Pedro Sula hacen recorridos , presentaciones de demostración para que los nuevos alumnos se puedan interesar en poder participar en la banda y así los atraen a los ensayos de iniciación. Otras bandas grandes comienzan preparando su espectáculo musical, comienza la escogencia de canciones, los equipos de coreografía y de ejecución se reúnen desde principio de año para empezar a escoger lo que será su repertorio musical.

Así arranca el proceso con horas y horas de práctica, horas y horas de ensayo . La meta es que en mayo y junio las bandas estén listas para participar en carnavales como el de La Ceiba, la feria juniana.

¿Considera que apoyar estos grupos ayudaría a prevenir la violencia?

En efecto. Este tipo de agrupaciones ayudan y podemos decir que el movimiento bandas de Honduras le aporta de 25 a 30 mil problemas menos al Estado de Honduras en materia de prevención. Los muchachos emplean su tiempo en actividades recreativas, aman la música y al estar ocupados no delinquen, no andan en drogas , no están en grupos antisociales y eso ayuda mucho a la prevención de la violencia y a que los jóvenes vean en la música un respiro que les ayuda a alejarse de la delincuencia.

¿Qué es lo que más te ha impactado en tu experiencia con bandas?

Ver el amor que algunos jóvenes le ponen a la ejecución de un instrumento, dedicar muchas horas. chicos que prefieren estar en la banda que están en sus colonias porque eso significa que los busquen los grupos antisociales para reclutarlos y estando alejados de ahí pueden invertir su tiempo en la música. Muchos jóvenes han salvado sus vidas al integrarlos a las bandas de guerra.

Muchos han logrado aprender a ejecutar un instrumento y eso ha servido para que puedan llevar el sustento a sus casas. La participación de muchos en las bandas les permitió ejecutar un instrumento y eso les dio la oportunidad de un trabajo en agrupación o alguna orquesta y eso les ha servido para llevar el pan a su familia. Hay muchísimas historias de jóvenes a quienes estar en una banda han logrado cambiar su vida y alejarse de los vicios.

¿Falta más apoyo a estos grupos?

Sí, falta mucho apoyo para estos grupos. En el 2014 se preocuparon por apoyar el Movimiento de Bandas y se le donó a cada banda 50,000 lempiras en instrumentos y eso fue un apoyo muy importante. Nosotros esperamos que vean el movimiento banda como una oportunidad para seguir rescatando jóvenes de las garras de la violencia.