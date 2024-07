“Renegociación abriría puertas a inversiones europeas”: Fernando Díaz, de TotalEnergies

El contrato inicial estaba ubicado en Cololaca, Lempira. Lo que pasó es que el proyecto estaba siendo desarrollado por una empresa alemana y ellos siempre buscaban un socio, entonces cuando se identifica el proyecto se empieza a desarrollar, pero el proyecto no puede conseguir un PPA (contrado de compraventa de energía o Power Purchase Agreement , en inglés) en su momento, entonces cuando surge el problema de que la Enee no puede financiar la tramisión le notifica a la empresa que pueden cambiar el punto de interconexión. Entonces, en ese momento hay un acercamiento entre ambas empresas.

No, eso me gustaría aclarar. Como es una tecnología ya hecha, la eólica, el tamaño de la central de la turbina ya está dado. Entonces, el tamaño de la turbina es un tema y otro tema es la energía que va a comprar la Enee. La Enee va a comprar solamente 112.5 megavatios.

¿La inversión hasta ahora de cuánto ha sido?

Solamente de la empresa alemana la inversión fue de alrededor de 8 millones de dólares: terrenos, estudios ambientales, costos de estudios de optimización de proyectos, etc.

¿Cómo garantizan ustedes el poder entrar con toda la potencia que se espera?

Nosotros tenemos 100 años de existir. La meta es llegar a 100,000 terawatts por hora a nivel mundial. La empresa quiere ser la número 5, entrar en el top 5 de las empresas a nivel mundial. Tiene una capacidad financiera bastante importante, el nombre TotalEnergies en Honduras casi no es muy conocido, pero internacionalmente es símbolo de garantía. Si se aprueba la enmienda, la garantía de ejecutar el proyecto es muy fuerte, nosotros no vamos a irnos del país, no vamos a firmar para luego salir.

¿Es contratación directa o ustedes participaron en alguna licitación?

No, es parte de la ley de 2007 que lo permitía, la empresa Cololaca pudo llegar a obtener ese PPA, entonces no es contratación directa, sino que es parte de la ley del 2007, es parte de las enmiendas digamos. Este es nuestro contrato desde el 2014, entonces, forma parte de la ley anterior.

Hablemos de los beneficios de esta renegociación

Sí, primero que nada la Enee se ahorra solo con nuestro contrato 5,120 millones de lempiras, un ahorro importante y fuerte. Igual, el proyecto va a generar a este precio, el precio del impacto de la tarifa va a ser importante.

¿La electricidad estará más estable en Choluteca?

Sí, algo que no platicamos de los beneficios de las fuertes técnicas es que en el PPA nos comprometimos a instalar baterías. El nombre técnico, digamos, en términos normales, no lo dice, pero en términos técnicos es lo que se habla de una batería. Un sistema de batería que va a regular frecuencia en la zona, entonces va a dar todavía mucho más de regulación de voltaje y la electricidad va a estar bastante más estable en la región.

Se viene a estabilizar bastante esa región, que es un beneficio secundario, además de bajar la tarifa, además de ayudarle a la Enee a recuperar flujo de caja para que pueda hacer inversiones nacionales y apoyar en la recuperación de la empresa.

A nivel internacional, ¿qué beneficios se esperarían para el país tras la aprobación de este proyecto?

Yo me atrevería a decir que esto abriría las puertas a inversiones europeas, a hacer vínculos con Europa que sabemos que es un continente que compra mucho café, productos agroalimentarios y al ver que una empresa francesa está invirtiendo en el país se abren vínculos comerciales naturalmente, así funcionan los franceses, si ven que algo está pasando, entonces van a ver si hay algo qué hacer, sobre todo inversión en emprendedores pequeños.

El embajador está haciendo un esfuerzo muy bueno en la parte, digamos, unir el vínculo Francia-Honduras y esto viene a darle un apoyo bastante fuerte a eso. Es una inversión francesa muy importante en el país. Entonces, beneficios para el país económicos son muy importantes, beneficios sociales en la zona, en la región hay bastante importantes, se van a crear empleos. Pero para mí, el hondureño de la región sur se va a beneficiar más, es que sus aparatos eléctricos van a tener más estabilidad.

De aprobarse la adenda, ¿habrá más demanda de energía?

Hay algo interesante que tal vez aquí no lo ven, no sé por qué, pero sí, es la demanda restringida de electricidad. Cuando hay un poquito de electricidad disponible, la gente consigue más. Es como, por ejemplo, en Tegucigalpa, uno le da un trabajo, se va a vivir solo, y dice, ok, ya me puedo comprar un aire acondicionado. Una nueva persona incrementó la demanda porque mejoró un poquito su condición de vida.

¿Qué pasa con las personas que tienen estabilidad en una pulpería o que tienen estos mercaditos en toda la zona sur? Los negocios que no tienen que invertir a reparar un freezer, que no tienen que invertir a reparar un área de colisionado, pueden invertir un poquito más en otro aparato que le va a consumir más energía. Entonces, ese es el crecimiento económico y va a permitir que todas las otras generadoras puedan hacer más inversiones porque la demanda va a crecer naturalmente y es algo que yo creo que sería bastante importante que ellos se den cuenta.