Para el analista Juan Ramón Martínez “Venezuela ha sido, para el régimen de Zelaya, un referente. El modelo a seguir. De modo que cualquiera cosa que ocurra allá, repercute aquí”, vaticinó.

Para el escritor e historiador hondureño, en Venezuela “las elecciones, hasta ahora, siempre las ha ganado el régimen. Ahora, por primera vez, la oposición tiene mayoría, de modo que tendrán que entregar el poder, cosa nunca vista antes. Porque los revolucionarios de América Latina, no son democráticos”.

Por otro lado, advierte que “aquí, en Honduras, el régimen, quiere seguir, ganando elecciones, aunque no tiene la mayoría del electorado. De modo que, lo que ocurra allá, es un aviso que aquí puede ocurrir algo parecido; y, lo más importante, que la ayuda para hacer un fraude en Honduras, se reduce mucho si el régimen de Nicolás Maduro pierde las elecciones del próximo domingo”.

Martínez no cree ya en las amenazas de Maduro. “Son balandronadas de Maduro. No tiene capacidad de cumplir sus anuncios malignos. No tendrá otra alternativa que aceptar los resultados y negociar una salida de protección para que Estados Unidos no lo persiga y poder vivir en el exilio sin sobresaltos. Es el destino de los dictadores. Además, sus aliados: Lula, Petro y otros, le han dado la espalda”.

Prevé el fin del “madurismo”. “Si, lo modelos personalistas no tienen futuro; y, además, Maduro no tiene el fuste, la personalidad y tampoco el discurso para sobrevivir, como Ortega, mas allá de la pérdida catastrófica de unas elecciones como parece que vivirá en las urnas el próximo domingo”.

Considera que por los resultados que se anticipan, el modelo populista de Castro y Chávez está agotado. “Por la búsqueda de igualdad desde arriba, han empobrecido a los pueblos. Y el uso de la democracia, para desde la democracia desmontar la democracia, ha fracasado. Ha perdido el factor sorpresa de lo nuevo. Venezuela, hará elecciones y según las encuestas, la mayoría le dará la espalda al régimen. Cuba y Venezuela, son dos sociedades fracasadas del modelo castro-chavistas, de modo que una y la otra, ya no podrán ayudarse, porque las dos están en dificultades. Queriendo sobrevivir, sin posibilidades de lograrlo”.