Expertos aconsejan prudencia y una posición democrática ante comicios en Venezuela

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Para el analista y experto en derecho internacional, Graco Pérez todo apunta a que esta vez la oposición ganará las elecciones en Venezuela, pero eso no significa que Nicolás Maduro entregue el poder.

“Está por verse es si Maduro va a aceptar los resultados o va a querer mantenerse en el poder por la fuerza. El papel que van a jugar los organismos internacionales, la comunidad internacional, para que él se respete en los resultados, será clave. Aunque en lo ideal es que el proceso de las elecciones sea lo más transparente, justo y democrático posible, existe el riego de que Maduro no quiera entregar el poder tan fácilmente.

“El fraude de hecho ya está montado, solo con el hecho de no permitir que muchas personas hayan podido registrarse para votar, es ya una forma de manipular. A eso se suman los ocho millones de venezolanos en el exterior, que no votarán”. Pérez está seguro que la población está cansada de Maduro y lo quiere fuera.

“La población ya no lo quiere, se hartó de él”. Sobre cómo ve el futuro del socialismo del siglo XXI, cree que la pérdida de apoyo a Maduro “va a ser un golpe fuerte porque es la muestra de que es un sistema fracasado, que en su momento tuvo un auge por los recursos que le generaba el petróleo a Hugo Chávez, y la muestra más clara es la migración de los venezolanos”.

Por otro lado, recomienda al gobierno de unirse a los países que están exigiendo que las elecciones sean libres, transparentes, democráticas “y no tomar posiciones intransigentes por pura ideología, o enviando observadores a avalar, porque a eso es que van. Si Honduras no asume una posición democrática, también le va a afectar el resultado de esa elección en Venezuela, porque va a ser visto por la comunidad internacional como un país que está apoyando una dictadura, y no la democracia, y eso aislará al país y alejará más las inversiones”.