Alcaldía de Tegucigalpa y Copeco firman acuerdo por sequía y cambio climático

Tegucigalpa, Honduras.

Durante el encuentro, Zelaya señaló que uno de los principales desafíos para la ciudad continúa siendo la pérdida de agua potable debido a las fugas en el sistema de distribución.

El acuerdo fue anunciado por Juan Diego Zelaya , alcalde capitalino, quien además entregó al titular de Copeco el Plan de Gestión de Riesgos y Prevención de la capital correspondiente al período 2026-2030.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central y la Comisión Permanente de Contingencias ( Copeco ) firmaron este miércoles un convenio de cooperación enfocado en la adaptación al cambio climático urbano y la prevención de riesgos en Tegucigalpa y Comayagüela.

El edil explicó que actualmente “hasta el 40 % del agua que sale de Los Laureles y La Concepción se pierde antes de llegar al usuario final”, situación que, según dijo, requiere inversiones y trabajo sostenido.

Asimismo, reconoció que resolver el problema no será inmediato y pidió el apoyo de la ciudadanía para reducir el consumo y fomentar el ahorro del recurso hídrico. “Cada gota cuenta”, expresó el alcalde capitalino.

Zelaya destacó que el convenio con Copeco permitirá fortalecer las acciones de adaptación al cambio climático y mejorar las estrategias preventivas ante fenómenos naturales que afectan a la ciudad.

“Estamos a la orden para trabajar en equipo con ustedes como lo hemos hecho desde el día uno”, manifestó el jefe municipal al dirigirse al ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez.

Por su parte, Sánchez agradeció la coordinación entre ambas instituciones y resaltó que las recientes condiciones climáticas obligan a mantener vigilancia constante y tomar decisiones anticipadas para reducir riesgos.

El funcionario explicó que Tegucigalpa fue incorporada al listado de 75 municipios que podrían ser severamente afectados por sequía durante este año, pese a las lluvias registradas en los últimos días.

Según detalló, la capital enfrenta un déficit considerable de precipitaciones. “La ciudad dejó de recibir un 75 % menos de agua en sus suelos, represas, ríos y quebradas”, advirtió Sánchez.

El titular de Copeco añadió que la sequía también podría provocar otros problemas asociados, entre ellos enfermedades gastrointestinales, afecciones respiratorias, incremento de casos de dengue e incendios forestales.

Además, informó que la cooperación alemana ha entregado equipo logístico y herramientas al sistema de alerta temprana para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas en el país.

Finalmente, tanto Zelaya como Sánchez coincidieron en que la prevención y el uso responsable del agua requieren la participación de toda la población.

El ministro de Copeco pidió evitar la politización del tema y aseguró que el objetivo principal es proteger vidas y garantizar el abastecimiento del recurso para los capitalinos.