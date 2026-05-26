Copeco amplía alerta verde a 75 municipios por riesgo de sequía

TEGUCIGALPA

Con esta nueva determinación, el número de municipios bajo alerta asciende a 75, según el boletín de Copeco . La medida entró en vigor a partir de las 11:00 de la mañana de este martes 26 de mayo.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) amplió este martes la alerta verde por tiempo indefinido a otros 15 municipios de Honduras debido a la posible ocurrencia de sequía meteorológica asociada al fenómeno de El Niño.

Los municipios incorporados pertenecen a los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz y El Paraíso, zonas que presentan condiciones climáticas adversas derivadas de la disminución de lluvias y el aumento de las temperaturas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones climáticas de este año están marcadas por un ambiente más cálido y seco de lo normal.

La entidad explicó que este comportamiento climático es resultado de la transición hacia una fase neutral y del posible establecimiento de un evento de El Niño moderado a partir de junio, con mayores probabilidades de intensificarse durante julio.

Copeco detalló que el retraso en el inicio de la temporada lluviosa ha provocado déficits acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros en las zonas bajo alerta.

Según el informe técnico, esta situación ya está afectando principalmente la disponibilidad de agua para el consumo animal, además de impactar otras actividades productivas relacionadas con la agricultura y la ganadería.

Las autoridades señalaron que, aunque el año pasado las lluvias se mantuvieron dentro de parámetros normales, la distribución fue irregular, lo que generó períodos secos más prolongados en distintas regiones del país.