Aseguran resort y 12 vehículos a supuesta red criminal ligada al caso de Angie Peña

Roatán, Honduras

Las autoridades hondureñas intensificaron este martes las acciones contra estructuras del crimen organizado con el aseguramiento de bienes vinculados a la organización criminal Delta Teams, señalada de operar en Roatán y de estar relacionada con delitos de trata de personas y asociación para delinquir. El operativo es ejecutado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Atic), con apoyo de la Fuerza Naval, como parte de una investigación patrimonial que busca rastrear propiedades y recursos presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas.

Entre los bienes asegurados por las autoridades se encuentran 12 vehículos y dos propiedades vinculadas al funcionamiento de The Dock Resort. De acuerdo con las investigaciones, el establecimiento operaba sin contar con inscripción legal como sociedad mercantil ni como nombre comercial ante los entes competentes. En las imágenes difundidas por el Ministerio Público se observan varios de los bienes decomisados, entre ellos una Toyota Prado y un camión blanco.

Los titulares de derecho de estos bienes son Harold Joseph Green Jr., WIliam James Murdock yRamón Gustavo Trejo Nájera, quienes fueron capturados por la Dirección Policial deInvestigaciones (DPI) en abril del año 2024, tras su vinculación a la desaparación de Angie Peña y a delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual comercial y asociación para delinquir.

De acuerdo con los expedientes, la estructura criminal habría utilizado propiedades, vehículos y empresas aparentemente legales para encubrir operaciones relacionadas con explotación sexual comercial y dificultar el rastreo de los verdaderos beneficiarios de los recursos. "Es la misma red que se vincula al caso de Angie Peña. El Ministerio Público desde hace varios años venía trabajando y se capturó a los señalados", explicó Jorge Galindo, portavoz de la Atic.

Las diligencias comenzaron tras investigaciones desarrolladas por la unidad contra la trata de personas de la DPI, que identificó inmuebles y automotores presuntamente utilizados para facilitar las actividades ilícitas de la organización. El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance financiero de la estructura y establecer si existen más personas involucradas en la red criminal que operaba en Islas de la Bahía.

Caso Angie Peña

La desaparición de Angie Peña ocurrió el 1 de enero de 2022, durante unas vacaciones en Roatán, Islas de la Bahía. La última vez que se tuvo información sobre ella fue cuando manejaba una moto acuática en las cercanías de la playa de West Bay.