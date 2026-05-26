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Hallan sin vida a mujer en El Paraíso tras discusión en la madrugada

Martha Elizabeth Montalván Cáceres, de 41 años, era costurera. La Policía Nacional realiza saturaciones para localizar al sospechoso de su crimen

Hallan sin vida a mujer en El Paraíso tras discusión en la madrugada

Familiares llegaron a reconocer el cuerpo de Martha Elizabeth Montalván Cáceres.

 Foto: Cortesía
El Paraíso, Honduras

Martha Elizabeth Montalván Cáceres, de 41 años, fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en la colonia Nueva Esperanza, en El Paraíso.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, la mujer se dedicaba a la costura y, según versiones de sus familiares, había recibido amenazas anteriormente.

Los parientes relataron que durante la madrugada la víctima abrió la puerta de su vivienda y posteriormente se produjo una discusión con el presunto agresor. Asimismo, aseguraron ya habían tenido altercados previos.

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Un vocero de la Policía Nacional informó que las autoridades realizan saturaciones en la zona con el objetivo de localizar al sospechoso vinculado al caso.

El hecho causa consternación entre vecinos y familiares de la víctima, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Redacción La Prensa
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