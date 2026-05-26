Hallan sin vida a mujer en El Paraíso tras discusión en la madrugada

El Paraíso, Honduras

Martha Elizabeth Montalván Cáceres, de 41 años, fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en la colonia Nueva Esperanza, en El Paraíso.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, la mujer se dedicaba a la costura y, según versiones de sus familiares, había recibido amenazas anteriormente.

Los parientes relataron que durante la madrugada la víctima abrió la puerta de su vivienda y posteriormente se produjo una discusión con el presunto agresor. Asimismo, aseguraron ya habían tenido altercados previos.