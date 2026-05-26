Incendio consume más de 30 negocios en el mercado Galindo de Comayagüela

DISTRITO CENTRAL

El siniestro obligó a la movilización del Cuerpo de Bomberos, que trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otros establecimientos cercanos dentro del concurrido centro de abastos.

Un voraz incendio consumió la madrugada de este martes varios locales del mercado Galindo, en Comayagüela, provocando millonarias pérdidas económicas y dejando graves daños materiales a decenas de comerciantes de la capital.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, al menos 35 puestos de venta y tres bodegas quedaron reducidos a escombros tras el siniestro. Entre las áreas afectadas figuraban espacios destinados al almacenamiento de medicamentos y distintos tipos de mercadería.

Durante las labores de rescate, los bomberos lograron evacuar a cuatro personas que habían quedado atrapadas en la parte superior de uno de los edificios aledaños al mercado. Entre los rescatados se encontraban dos menores de edad y dos adultos, quienes fueron puestos a salvo sin lesiones de consideración.

El operativo también dejó a dos miembros del Cuerpo de Bomberos afectados mientras combatían el incendio. Uno de ellos sufrió intoxicación por inhalación de humo y otro presentó una herida causada por un objeto cortante. Ambos fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social para recibir atención médica.

Las llamas se expandieron entre la sexta y séptima avenida de Comayagüela, situación que obligó a las autoridades a suspender el tránsito vehicular y acordonar el sector para prevenir riesgos a la población.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Sergio Madrid, explicó que las tareas para controlar totalmente el incendio se prolongaron por más de siete horas.

Asimismo, indicó que distintas instituciones colaboraron abasteciendo de agua a las unidades contra incendios que atendían la emergencia.