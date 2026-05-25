Con 25 empresas dividieron contratos de hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara

A la distribución individual por región se añaden dos contratos globales que abarcan las tres infraestructuras sanitarias. El primero corresponde al diseño integral del sistema hospitalario, adjudicado a la empresa española GHESA Ingeniería y Tecnología S.A. por un monto de 289 millones de lempiras (equivalente a 11.4 millones de dólares en el contrato original), esta fue la única firma que obtuvo un contrato en dólares.El segundo contrato general, que ronda los 3 millones de lempiras, se destinó a los estudios de suelo y la perforación de pozos. Esta licitación fue otorgada a la empresa Corporación de Soluciones Integrales S. de R.L, una entidad cuyos registros comerciales revelan que su actividad principal está vinculada al suministro de mobiliario y equipo de oficina, un rubro ajeno a la ingeniería especializada y la infraestructura hospitalaria, pero que sí hacen obras de infraestructura.