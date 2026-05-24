“Desde el inicio planteé que no era un solo hospital, sino un sistema”: Matheu

Durante meses, el exsecretario de Salud, José Manuel Matheu, guardó silencio sobre la polémica construcción de los hospitales de Ocotepeque, Salamá y Santa Bárbara. Sin embargo, LA PRENSA Premium conversó de forma exclusiva con el exfuncionario, quien aseguró haber sido el impulsor original del proyecto hospitalario dentro del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/hospitales-construccion-gobierno-presidenta-xiomara-castro-HI29034627" target="_blank">gobierno de Xiomara Castro.</a>Matheu explicó cómo nació la idea, las negociaciones internacionales que —según afirmó— permitieron conseguir financiamiento y el proceso técnico detrás de los hospitales. También relató cómo dejó estructurado el proyecto antes de su salida del gobierno y cómo terminó posteriormente en manos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).<b>¿Cómo surge la idea del plan de hospitales?</b>La idea nace desde la necesidad de transformar el sistema de salud. Yo no llegué a improvisar, llegué con una visión clara: hospitales bien estructurados, con estándares internacionales.Desde el inicio planteé que no era un solo hospital, sino un sistema. Ahí empiezan a definirse prioridades como Santa Bárbara, Salamá, Ocotepeque y los hospitales de trauma. Todo eso lo fui construyendo como un plan integral, no como ocurrencias aisladas.<b>¿Entonces, la iniciativa de construir hospitales nace de usted?</b>Eso quiero dejarlo claro porque ahora quieren vender la idea de que todo esto ya venía diseñado desde campaña y no es cierto. La construcción de hospitales no era una prioridad estructurada dentro del plan de gobierno de Libre (Libertad y Refundación) cuando nosotros llegamos. Esa visión nace de mí. Yo fui quien le planteó directamente a la presidenta Xiomara Castro que este gobierno podía hacer historia<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-gobierno-finalizara-construccion-ocho-hospitales-AB23229180" target="_blank"> construyendo hospitales dignos </a>para la gente pobre. A partir de ahí empecé a buscar financiamiento, formar equipos técnicos y trabajar con organismos internacionales, como España y el BID. No había proyectos listos, no había dinero asignado y no existía una estructura previa. Todo se construyó desde cero. Por eso me duele cuando hoy quieren hacer ver que esos hospitales aparecieron solos o que cualquiera podía impulsarlos. Detrás hubo años de trabajo técnico, planificación y una visión real de transformar la salud pública en Honduras.<b>¿Qué hospitales eran prioritarios para usted?</b>Los hospitales de trauma, Santa Bárbara, Roatán y después Ocotepeque. Cada uno tenía una lógica distinta. Por ejemplo, Roatán no era solo turismo: también había exigencias relacionadas con conectividad aérea y capacidad hospitalaria cercana. Ocotepeque era otra deuda histórica. Era una zona donde mucha gente terminaba buscando atención en Guatemala o El Salvador.<b>¿Cuál era su rol específico en ese diseño?</b>Yo fui el que empujó la idea, el que la estructuró y el que la defendió políticamente y técnicamente. No era un tema de “ver qué se hace”, era de calcular, planificar y buscar financiamiento. Se trabajó con estándares: camas hospitalarias, metros cuadrados por cama, niveles de complejidad del hospital, y costos internacionales por metro. Eso nos permitió definir cuánto se podía construir y cómo.<b>¿Cómo se financiaba el proyecto?</b>Se trabajó principalmente con cooperación internacional, especialmente con España y con apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. La lógica era clara: España ponía fondos de cooperación, y el BID estructuraba y ejecutaba los procesos técnicos, licitaciones, diseño y supervisión. Eso daba transparencia y orden al proyecto.