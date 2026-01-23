¿Qué futuro tendrán los hospitales en construcción que deja Xiomara Castro?

El gobierno saliente de Xiomara Castro deja en construcción seis hospitales que no logró concluir durante su periodo de cuatro años. ¿Qué pasará con estas obras bajo la próxima administración? ¿Cuándo comenzarán a funcionar?
La presidenta Xiomara Castro realizó el lunes una visita de supervisión al Hospital de Salamá, Olancho. Aseguró que la obra se encuentra en su fase final de construcción, con el equipamiento ya contratado y “los fondos garantizados en el presupuesto nacional para su próxima entrada en operación”.
La mandataria señaló que “si este hospital continúa ejecutándose como hasta ahora, pronto contaremos con un nuevo centro de salud para los pueblos del norte de Olancho”.
Las autoridades informaron que el Hospital de Salamá prevé contratar a unas 500 personas, entre ellas 56 médicos especialistas, 43 médicos generales, 40 licenciadas en enfermería y 80 enfermeras auxiliares, además de personal administrativo, técnico y de apoyo.
Octavio Pineda, ministro saliente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), informó que el proyecto se estructuró en tres fases. La primera, correspondiente a terracería, cortes, rellenos y adecuación de áreas internas y externas, ya está concluida al 100%.
La segunda fase, correspondiente a la infraestructura física del hospital, ya fue concluida en su totalidad. La tercera, actualmente en ejecución, abarca los sistemas operativos que harán posible el funcionamiento integral del centro asistencial.
La tercera fase incluye los sistemas eléctricos, hidrosanitarios, de aire acondicionado, gases medicinales y comunicaciones, así como las divisiones internas destinadas a consultorios, áreas de emergencia y hospitalización. La obra de Olancho representa una inversión superior a 1,613 millones de lempiras.
La presidenta constató que el 30% del equipamiento médico y no médico ya fue cancelado y se encuentra en proceso de ingreso en Aduanas, mientras que el 70% restante está adjudicado y solicitado. Ambos fondos están contemplados en el presupuesto general 2026.
Tras constatar el avance de la obra, la presidenta señaló que, si la próxima administración da continuidad al proyecto, la población del departamento podría disponer desde junio de un nuevo hospital plenamente equipado y con las condiciones necesarias para brindar atención médica integral.
El titular de la SIT indicó que, si se mantiene el cronograma establecido, el hospital podría iniciar operaciones en el segundo semestre del año, así prevén el resto de hospitales que están en construcción, como el de Roatán, Santa Bárbara, Ocotepeque, Tocoa, Colón, y el Obstétrico Neonatal de Santa Rosa de Copán; sin embargo, este último la construcción está paralizada.
El hospital de Choluteca registra un avance del 83%. Durante una reciente visita, la presidenta Castro informó que estaría listo para ser inaugurado en agosto. El centro contará con servicios de cirugía general, urología, traumatología, medicina interna, dermatología, cardiología y otras especialidades.