¿Qué futuro tendrán los hospitales en construcción que deja Xiomara Castro?

El titular de la SIT indicó que, si se mantiene el cronograma establecido, el hospital podría iniciar operaciones en el segundo semestre del año, así prevén el resto de hospitales que están en construcción, como el de Roatán, Santa Bárbara, Ocotepeque, Tocoa, Colón, y el Obstétrico Neonatal de Santa Rosa de Copán; sin embargo, este último la construcción está paralizada.