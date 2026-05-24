En dos años cuadruplicaron costo de hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque

Este equipo ingresó al Hospital de Ocotepeque y Salamá, evidenciando el abandono y necesidad de la población, mientras que desde afuera del centro asistencial que se construye en<b> Santa Bárbara</b> un guardia de seguridad informó que el acceso se encontraba restringido y que las labores de construcción fueron suspendidas desde febrero de 2026.En el hospital de Ocotepeque, el edificio se veía como una estructura de gran escala en las afueras del municipio, con acceso parcialmente restringido. Desde la entrada principal, se observaban restos de señalización institucional del gobierno anterior, intervenidas con marcas en forma de “X” en color rojo sobre el pasillo de ingreso.En el exterior del hospital se veían estacionamientos inconclusos, tramos de concreto hidráulico sin finalizar y tuberías expuestas sobre el terreno.La maquinaria permanecía detenida y con signos visibles de oxidación. En distintos puntos del complejo se observaban varillas expuestas, bloques sin recubrimiento y superficies en obra gris que no tuvieron continuidad constructiva reciente.El interior mantenía la misma lógica de interrupción: áreas avanzadas y otras sin acabados, así como zonas donde el agua se acumulaba por la ausencia de drenajes pluviales.En el sitio, un trabajador que pidió el anonimato explicó que "mi labor era el cableado eléctrico, pero con los cambios quedé como guardia”, dijo. Añadió que los últimos trabajos se realizaron a inicios de 2026, principalmente en sistemas eléctricos y de climatización.“Se ve como un hospital avanzado, pero todavía le faltan muchas cosas. Aquí se trabajó por etapas y luego todo quedó detenido cuando declararon que Xiomara (Rixi Moncada) perdió”, señaló.La percepción del abandono también se evidenciaba fuera del perímetro de la obra. El fotógrafo de Ocotepeque, Enrique Gamoneda, quien documentó de primera mano el desarrollo del municipio durante años, cuestionó la paralización del proyecto en medio de disputas políticas.