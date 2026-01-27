  1. Inicio
Octavio Pineda llora tras dejar la Secretaría de Infraestructura y Transporte

El ministro se despidió ayer frente a empleados de la entidad y medios de comunicación

Octavio Pineda no ocultó sus lágrimas tras despedirse de su cargo.

Tegucigalpa.

La despedida de Octavio Pineda al frente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) estuvo marcada por la emoción. El exministro fue visto con lágrimas en el rostro durante su último día en el cargo, previo al cambio de gobierno.

El 26 de enero cerró su gestión al frente de la institución, un día antes de la toma de posesión presidencial de Nasry Asfura, programada para el 27 de enero en el Congreso Nacional.

Momentos antes de dirigirse al personal, Pineda permanecía rodeado de empleados de la SIT. Al tomar la palabra, hizo una pausa, bajó la mirada y no pudo contener las lágrimas.

En su mensaje final, el ahora exfuncionario dejó palabras para quien asumirá la conducción de la Secretaría, recomendándole desempeñar el cargo con paciencia, humildad y apertura, además de ofrecer su apoyo para cualquier orientación que sea necesaria en la nueva etapa.

