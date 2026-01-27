Octavio Pineda llora tras dejar la Secretaría de Infraestructura y Transporte

La despedida de Octavio Pineda al frente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) estuvo marcada por la emoción. El exministro fue visto con lágrimas en el rostro durante su último día en el cargo, previo al cambio de gobierno.
El 26 de enero cerró su gestión al frente de la institución, un día antes de la toma de posesión presidencial de Nasry Asfura, programada para el 27 de enero en el Congreso Nacional.
Momentos antes de dirigirse al personal, Pineda permanecía rodeado de empleados de la SIT. Al tomar la palabra, hizo una pausa, bajó la mirada y no pudo contener las lágrimas.
En su mensaje final, el ahora exfuncionario dejó palabras para quien asumirá la conducción de la Secretaría, recomendándole desempeñar el cargo con paciencia, humildad y apertura, además de ofrecer su apoyo para cualquier orientación que sea necesaria en la nueva etapa.
#HCHNoticias | En redes sociales circula un video en el que se aprecia a Octavio Pineda muy sentido en un acto público mientras recibe los abrazos y lo que parece ser el consuelo de las personas que lo acompañan. Con una servilleta se seca las lágrimas.— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) January 27, 2026
FP