Octavio Pineda llora tras dejar la Secretaría de Infraestructura y Transporte

Tegucigalpa.

La despedida de Octavio Pineda al frente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) estuvo marcada por la emoción. El exministro fue visto con lágrimas en el rostro durante su último día en el cargo, previo al cambio de gobierno.

El 26 de enero cerró su gestión al frente de la institución, un día antes de la toma de posesión presidencial de Nasry Asfura, programada para el 27 de enero en el Congreso Nacional.