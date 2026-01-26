La decisión sobre la cuenta de X del Gobierno al finalizar mandato de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras informó que, a partir del 27 de enero de 2026, la cuenta oficial @GobiernoHN pasará a estado de archivo y no volverá a emitir publicaciones, quedando como un registro digital e histórico de la administración de la presidenta Xiomara Castro (2022–2026), la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado.

Según el aviso institucional difundido por la Presidencia de la República, el contenido de la cuenta permanecerá disponible exclusivamente para fines históricos y de consulta pública.

La decisión de archivar la cuenta de X del Gobierno se da en consonancia con la falta de diálogo y coordinación institucional entre la administración saliente de Xiomara Castro y el equipo del presidente electo, Nasry “Tito” Asfura.