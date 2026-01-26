  1. Inicio
La decisión sobre la cuenta de X del Gobierno al finalizar mandato de Xiomara Castro

La Presidencia realizó el anuncio en medio de una transición política fallida y sin coordinación con el gobierno entrante de Nasry Asfura

Xiomara Castro, presidenta de Honduras.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras informó que, a partir del 27 de enero de 2026, la cuenta oficial @GobiernoHN pasará a estado de archivo y no volverá a emitir publicaciones, quedando como un registro digital e histórico de la administración de la presidenta Xiomara Castro (2022–2026), la primera mujer en ocupar la jefatura del Estado.

Según el aviso institucional difundido por la Presidencia de la República, el contenido de la cuenta permanecerá disponible exclusivamente para fines históricos y de consulta pública.

La decisión de archivar la cuenta de X del Gobierno se da en consonancia con la falta de diálogo y coordinación institucional entre la administración saliente de Xiomara Castro y el equipo del presidente electo, Nasry “Tito” Asfura.

Transición descartada entre Xiomara Castro y Nasry Asfura

El anuncio ocurre mientras el proceso formal de transición entre el gobierno saliente de Xiomara Castro y el entrante, encabezado por Nasry “Tito” Asfura, quedó descartado tras semanas de tensiones políticas.

Así será el protocolo de la toma de posesión de Nasry Asfura

Aunque en diciembre la mandataria dijo que se llevaría a cabo una transición ordenada, una vez el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara los resultados de las elecciones, el proceso se retrasó y finalmente no se concretó.

Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional, afirmó recientemente que cualquier acercamiento o acuerdo para establecer un mecanismo de transición quedó totalmente cancelado.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

