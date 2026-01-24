Así será el protocolo de la toma de posesión de Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras

El 27 de enero de 2026 marcará un nuevo capítulo en la historia política de Honduras con la toma de posesión de Nasry Juan Asfura Zablah como presidente de la República, en el marco del período democrático del país. Nasry Juan Asfura Zablah, conocido en el ámbito político y popular como “Tito” Asfura, se convertirá en el mandatario número 13 desde que Honduras retornó al orden democrático, tras décadas sumidas en una debacle ocasionada por golpes de Estado, gobiernos militares y otros acontecimientos políticos alejados de la democracia.

Durante su campaña, como candidato del Partido Nacional (PN), Asfura Zablah prometió diversos cambios en caso de llegar a la presidencia. El primero de ellos se concretará el mismo día de su toma de posesión como jefe de Estado. El acto de ceremonia y juramentación como nuevo presidente ya no se realizará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, como ocurrió con los 12 mandatarios que le antecedieron. Nasry “Tito” Asfura anunció, desde el día en que se ratificó su triunfo electoral, que su asunción al poder no se llevaría a cabo en el coloso deportivo de la capital, con el objetivo de evitar gastos onerosos, el financiamiento de la llegada de mandatarios invitados y otros costos asociados a un acto protocolario de esa magnitud. Días después, su equipo confirmó que la ceremonia se realizará en el Congreso Nacional (CN).

¿Cuánto durará su discurso?

El acto de la toma de posesión iniciará a las 8:40 de la mañana del miércoles 27 de enero, con la apertura de la sesión en el hemiciclo legislativo. Veinte minutos después, a las 9:00 de la mañana, cadetes de la Academia Militar de Honduras "General Francisco Morazán" rendirán los honores de ordenanza para el ingreso del presidente Nasry Asfura al estrado de la cámara legislativa.

A las 9:10 de la mañana, el presidente electo Nasry Juan Asfura Zablah ingresará al Congreso Nacional y, tras recibir la banda presidencial, ofrecerá un discurso con una duración estimada de diez minutos. Para las 9:35 de la mañana se prevé que haya concluido el acto protocolario de la toma de posesión presidencial.

Cartas credenciales

Luego de su discurso, y tras dirigirse a los presentes —entre ellos los titulares del Poder Judicial y del Poder Legislativo, familiares y otras personalidades de la política nacional—, Nasry Asfura se trasladará a uno de los salones privados del Congreso Nacional. En ese espacio, el presidente de la República recibirá las cartas credenciales del embajador de Israel, Nadav Goren, y del embajador de la Unión Europea (UE), Gonzalo Fournier, ambos acreditados ante el gobierno y el pueblo de Honduras. Dicho procedimiento diplomático no fue ejecutado en ningún momento por la administración de Xiomara Castro. Tras estos dos acontecimientos diplomáticos oficiales —los primeros de su gestión como presidente en funciones—, Asfura se retirará del Congreso Nacional para juramentar como canciller de la República a Mireya Agüero de Corrales. El lugar del acto aún está por confirmarse, debido a temas de seguridad que no han sido definidos por la Guardia de Honor Presidencial (GHP).

Trato diplomático a la Unión Europea